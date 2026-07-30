Путін з тріскотом втратив свій вплив у США: розкрито важливий момент зміни риторики Лори Лумер

Зміна позиції американської консервативної блогерки та інфлюенсерки Лори Лумер щодо України може мати значно ширше значення, ніж здається на перший погляд. Таку думку в ефірі телеканалу "Київ24" висловив військовий експерт Іван Ступак. За його словами, Лумер є однією з найвпливовіших медійних персон у консервативному середовищі США. Її аудиторія налічує близько двох мільйонів підписників, а також вона має доступ до політичного оточення президента США Дональда Трампа. Саме тому зміна її поглядів може впливати на ширшу американську аудиторію.

Фото: з відкритих джерел

Ступак наголосив, що історія Лумер демонструє ефективність інформаційної боротьби України проти російської пропаганди.

"Це яскравий приклад того, що інформаційна війна здатна впливати навіть на найближче оточення Дональда Трампа", – зазначив експерт.

На його думку, українська сторона повинна й надалі працювати з відомими західними журналістами, блогерами та лідерами громадської думки, які формують суспільні настрої у своїх країнах.

Експерт переконаний, що найкращою відповіддю на російські інформаційні кампанії залишаються реальні факти про війну, наслідки російських обстрілів та свідчення українців, які пережили агресію.

"Необхідно показувати реальні наслідки російської агресії та системно спростовувати міфи, які Кремль намагається нав'язати Заходу", – підкреслив Ступак.

Раніше сама Лора Лумер заявила, що певний час перебувала під впливом російської пропаганди. Після відвідування України та знайомства з наслідками російських атак вона змінила своє ставлення до війни, а також зізналася, що була вражена стійкістю українців. Крім того, блогерка розповіла про несподіване відкриття власного українського походження.

На думку Ступака, цей приклад доводить, що боротьба за міжнародну підтримку України триває не лише на дипломатичному чи військовому фронті, а й в інформаційному просторі, де кожен впливовий голос може відіграти важливу роль.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час масованої комбінованої атаки Росії на Україну 30 липня одна з крилатих ракет порушила повітряний простір Польщі. Польська влада повідомила про появу "невпізнаного повітряного об'єкта", однак така реакція викликала критику з боку частини експертного середовища. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький вважає, що Варшава не продемонструвала достатньо рішучої відповіді на інцидент, який безпосередньо стосується безпеки країни та всього східного флангу НАТО.