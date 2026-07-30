Путин с треском потерял свое влияние в США: раскрыт важный момент смены риторики Лоры Лумер

Изменение позиции американской консервативной блоггерши и инфлюэнсерши Лоры Лумер по отношению к Украине может иметь гораздо более широкое значение, чем кажется на первый взгляд. Такое мнение в эфире телеканала "Киев24" высказал военный эксперт Иван Ступак. По его словам, Лумер является одной из самых влиятельных медийных персон в консервативной среде США. Ее аудитория насчитывает около двух миллионов подписчиков, а также имеет доступ к политическому окружению президента США Дональда Трампа. Именно поэтому изменение ее взглядов может влиять на более широкую американскую аудиторию.

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Ступак подчеркнул, что история Лумера демонстрирует эффективность информационной борьбы Украины против российской пропаганды.

"Это яркий пример того, что информационная война способна влиять даже на ближайшее окружение Дональда Трампа", — отметил эксперт.

По его мнению, украинская сторона должна и дальше работать с известными западными журналистами, блоггерами и лидерами общественного мнения, которые формируют общественные настроения в своих странах.

Эксперт убежден, что лучшим ответом на российские информационные кампании остаются реальные факты о войне, последствиях российских обстрелов и свидетельств украинцев, переживших агрессию.

"Необходимо показывать реальные последствия российской агрессии и системно опровергать мифы, которые Кремль пытается навязать Западу", – подчеркнул Ступак.

Ранее сама Лора Лумер заявила, что какое-то время находилась под влиянием российской пропаганды. После посещения Украины и знакомства с последствиями российских атак она изменила свое отношение к войне, а также призналась, что была поражена стойкостью украинцев. Кроме того, блоггер рассказала о неожиданном открытии собственного украинского происхождения.

По мнению Ступака, этот пример доказывает, что борьба за международную поддержку Украины идет не только на дипломатическом или военном фронте, но и в информационном пространстве, где каждый влиятельный голос может играть важную роль.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время массированной комбинированной атаки России на Украину 30 июля одна из крылатых ракет нарушила воздушное пространство Польши. Польские власти сообщили о появлении "неузнаваемого воздушного объекта", однако такая реакция вызвала критику со стороны части экспертной среды. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что Варшава не продемонстрировала достаточно решительного ответа на инцидент, непосредственно касающийся безопасности страны и всего восточного фланга НАТО.