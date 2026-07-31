Трамп начал новые «качели»: эксперт предупредил о неожиданном замысле США по войне

Визит американской делегации в Украину в канун 35-й годовщины Независимости может стать одним из ключевых элементов новой дипломатической игры президента США Дональда Трампа. После переговоров в Киеве представители Вашингтона планируют отправиться в Россию, что говорит об активизации переговорного процесса. Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк.

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По его словам, Трамп использует традиционную для себя тактику давления и переговоров, пытаясь одновременно влиять как на Киев, так и на Москву.

"Американские качели Трампа начались. Это его привычная игра – шантаж, манипуляция, торги и стремление получить максимальный результат. Сейчас он пытается надавить на Россию, оставляя ей выбор", – отметил Давидюк.

Политолог предполагает, что Кремль получает сигнал: если Москва не согласится с мирным сценарием, Украина может получить еще больше современных западных технологий, в частности в сфере производства вооружения. В то же время эксперт считает, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшей судьбы переговоров. По его оценке, при политической договоренности уже осенью может начаться поэтапный мирный процесс с локализацией боевых действий на отдельных участках фронта.

"Октябрь может стать точкой запуска переговорного процесса. Если стороны найдут компромисс, война может перейти в другой формат с постепенным возобновлением политической жизни и подготовкой к последующим этапам урегулирования", – пояснил политолог.

Вместе с тем, Давыдюк подчеркнул, что главной интригой остается готовность России согласиться на возможные компромиссы. По его словам, именно вокруг условий прекращения боевых действий и будущего оккупированных территорий сейчас продолжаются самые сложные дискуссии.

"Трамп сейчас качает и нас, и россиян. Кто первым пойдет на уступки, тот и определит дальнейшее течение переговоров. Россия пока не демонстрирует реальную готовность к миру, но и окончательно дверь для переговоров не закрывает", – подытожил Давидюк.

"Комментарии" уже писали , что изменение позиции американской консервативной блоггерши и инфлюэнсерши Лоры Лумер в отношении Украины может иметь гораздо более широкое значение, чем кажется на первый взгляд. Такое мнение в эфире телеканала "Киев24" высказал военный эксперт Иван Ступак.