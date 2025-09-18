Трамп пішов найгіршим шляхом: стало відомо про вкрай серйозну проблему для України

Президент США Дональд Трамп наразі перебуває у стані невизначеності щодо того, на чиєму боці він фактично стоїть у конфлікті. Водночас він прагне бути миротворцем і виступає проти загострення світової кризи. Однак розвиток подій свідчить, що якщо агресору не завдати серйозних втрат, він продовжуватиме свої дії. Таку думку в інтерв’ю Главреду висловив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, настане час, коли Трамп усвідомить, що більше не можна використовувати "м’які" формулювання і гратися з російським диктатором Володимиром Путіним, а треба переходити до конкретних рішучих дій.

"Коли саме це станеться — передбачити важко, адже поведінка Трампа непередбачувана. Важливо звертати увагу на дії американської адміністрації, які наразі не на користь України: затримки у постачанні озброєння, зокрема систем 'Патріот', ракет та іншого. Це дуже негативно впливає на позиції України", — зауважив Криволап.

Він також підкреслив, що наразі не варто очікувати надто активних дій від європейських країн. Вони, швидше за все, підтримуватимуть Польщу і передадуть все можливе — системи Patriot, NASAMS, гелікоптери.

"Наприклад, Чехія запропонувала три гелікоптери Мі-171, здатні захищатися від масованих атак дронів, таких як 'шахеди'. Можливо, додадуть і Black Hawk. Проте реальних суттєвих кроків від Європи я поки не бачу. Буде багато розмов про операцію 'Східний вартовий', але серйозних змін у ситуації — навряд", — підсумував експерт.

Як вже писали "Коментарі", історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак у інтерв’ю Radio NV поділився своїми прогнозами щодо перебігу війни Росії проти України у разі відсутності активної підтримки США. Він підкреслив, що подальший характер конфлікту значною мірою залежатиме від дій Сполучених Штатів.