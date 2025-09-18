logo

Трамп пошел по худшему пути: стало известно о крайне серьезной проблеме для Украины
Трамп пошел по худшему пути: стало известно о крайне серьезной проблеме для Украины

Придет момент, когда Трамп осознает, что больше не стоит употреблять "мягкие" слова, играть с Путиным, а нужно переходить к решительным действиям.

18 сентября 2025, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп находится в состоянии неопределенности относительно того, на чьей стороне он фактически находится в конфликте. В то же время, он стремится быть миротворцем и выступает против обострения мирового кризиса. Однако развитие событий свидетельствует, что если агрессору не нанести серьезные потери, он будет продолжать свои действия. Такое мнение в интервью Главреду высказал авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель Конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап.

Трамп пошел по худшему пути: стало известно о крайне серьезной проблеме для Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, придет время, когда Трамп осознает, что больше нельзя использовать "мягкие" формулировки и играть с российским диктатором Владимиром Путиным, а нужно переходить к конкретным решительным действиям.

"Когда именно это произойдет — предугадать трудно, ведь поведение Трампа непредсказуемо. Важно обращать внимание на действия американской администрации, которые пока не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности, систем 'Патриот', ракет и прочего. Это очень негативно влияет на позиции Украины", — отметил Кривола.

Он также подчеркнул, что пока не стоит ожидать слишком активных действий от европейских стран. Они, скорее всего, будут поддерживать Польшу и передадут все возможное — системы Patriot, NASAMS, вертолеты.

"Например, Чехия предложила три вертолета Ми-171, способные защищаться от массированных атак дронов, таких как 'шахеды'. Возможно, добавят и Black Hawk. Однако реальных существенных шагов от Европы я пока не вижу. Будет много разговоров об операции 'Восточный часовой', но серьезных изменений.

Как уже писали "Комментарии", историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV поделился своими прогнозами по ходу войны России против Украины в случае отсутствия активной поддержки США. Он подчеркнул, что дальнейший характер конфликта будет в значительной степени зависеть от действий Соединенных Штатов.



Источник: https://glavred.net/ukraine/eti-deystviya-seychas-ne-v-polzu-ukrainy-kakuyu-sereznuyu-oshibku-sovershaet-tramp-10699109.html
