Україна як ніколи близько до поразки у війні: озвученошокуючий прогноз

Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак у інтерв’ю Radio NV поділився своїми прогнозами щодо перебігу війни Росії проти України у разі відсутності активної підтримки США. Він підкреслив, що подальший характер конфлікту значною мірою залежатиме від дій Сполучених Штатів.

Фото: 24 Канал

Грицак зауважив, що без чіткої позиції США Україна та Європа можуть опинитися у тривалій стагнації з невизначеним та небажаним кінцем. За його словами, це означатиме затяжний конфлікт, який не принесе позитивних результатів ні для України, ні для європейських країн.

Водночас історик відзначив, що й для Росії такий сценарій теж не буде вигідним. Війна проти України і протистояння з Заходом виснажують ресурси Росії, що змушує її все більше залежати від підтримки Китаю. За словами Грицака, ця залежність фактично перетворює Росію на васала Китаю, що суперечить амбіціям Путіна щодо статусу супердержави.

Професор також нагадав, що в обох світових війнах вирішальним фактором перемоги Антанти чи союзників було вступлення Америки з її новітніми технологіями та ресурсами. Сьогодні ж війна між Україною та Росією перебуває у затяжній "технічній нічиї", коли жодна зі сторін не може здобути явну перевагу.

Грицак застеріг, що такий конфлікт може тривати дуже довго, виснажуючи обидві країни та негативно впливаючи на становище Європи, яка також ризикує втратити свій вплив і стабільність.

