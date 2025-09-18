Украина как никогда близка к поражению в войне: озвученный прогноз

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV поделился своими прогнозами о ходе войны России против Украины в случае отсутствия активной поддержки США. Он подчеркнул, что дальнейший характер конфликта будет в значительной степени зависеть от действий Соединенных Штатов.

Фото: 24 Канал

Грицак заметил, что без четкой позиции США Украина и Европа могут оказаться в длительной стагнации с неопределенным и нежелательным концом. По его словам, это означает затяжной конфликт, который не принесет положительных результатов ни для Украины, ни для европейских стран.

В то же время, историк отметил, что и для России такой сценарий тоже не будет выгодным. Война против Украины и противостояние с Западом истощают ресурсы России, что вынуждает ее все больше зависеть от поддержки Китая. По словам Грицака, эта зависимость фактически превращает Россию в вассала Китая, что противоречит амбициям Путина по статусу супердержавы.

Профессор также напомнил, что в обеих мировых войнах решающим фактором победы Антанты или союзников было вступление Америки с ее новейшими технологиями и ресурсами. Сегодня война между Украиной и Россией находится в затяжной "технической ничьей", когда ни одна из сторон не может получить явное преимущество.

Грицак предостерег, что такой конфликт может продолжаться очень долго, истощая обе страны и негативно влияя на положение Европы, также рискующее потерять свое влияние и стабильность.

