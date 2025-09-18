logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина как никогда близка к поражению в войне: озвученный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина как никогда близка к поражению в войне: озвученный прогноз

Одним из решающих факторов победы Антанты и союзников в первой и второй мировых войнах стало привлечение Америки с ее новейшими ресурсами и технологиями.

18 сентября 2025, 10:55 comments4921
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV поделился своими прогнозами о ходе войны России против Украины в случае отсутствия активной поддержки США. Он подчеркнул, что дальнейший характер конфликта будет в значительной степени зависеть от действий Соединенных Штатов.

Украина как никогда близка к поражению в войне: озвученный прогноз

Фото: 24 Канал

Грицак заметил, что без четкой позиции США Украина и Европа могут оказаться в длительной стагнации с неопределенным и нежелательным концом. По его словам, это означает затяжной конфликт, который не принесет положительных результатов ни для Украины, ни для европейских стран.

В то же время, историк отметил, что и для России такой сценарий тоже не будет выгодным. Война против Украины и противостояние с Западом истощают ресурсы России, что вынуждает ее все больше зависеть от поддержки Китая. По словам Грицака, эта зависимость фактически превращает Россию в вассала Китая, что противоречит амбициям Путина по статусу супердержавы.

Профессор также напомнил, что в обеих мировых войнах решающим фактором победы Антанты или союзников было вступление Америки с ее новейшими технологиями и ресурсами. Сегодня война между Украиной и Россией находится в затяжной "технической ничьей", когда ни одна из сторон не может получить явное преимущество.

Грицак предостерег, что такой конфликт может продолжаться очень долго, истощая обе страны и негативно влияя на положение Европы, также рискующее потерять свое влияние и стабильность.

Как уже писали "Комментарии", у Капитолия США появилась временная скульптура в виде золотого Дональда Трампа, держащего в руках символ криптовалюты — биткоин. Об этом сообщает WJLA. Инсталляция расположена на Третьей улице и будет доступна для просмотра с 9:00 до 16:00.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости