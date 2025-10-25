Трамп підтвердив свою розмову із Сі Цзіньпіном по Україні: деталі

Рубрики
Кравцев Сергей
Як передає портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде обговорювати питання завершення російсько-української війни.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування з представниками мас-медіа Дональда Трампа запитали, який вплив він хотів би, щоб Китай зупинив Росію. У відповідь президент США натякнув, що хотів би, щоб Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.
Глава Білого дому додав, що у цій війні гине щотижня 7 тисяч людей, наголосивши, що "ми обов'язково це обговоримо".
Також у Трампа запитали, чи не боїться він, що недавні санкції США надто сильні та заженуть Путіна в кут.
