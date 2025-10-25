Трамп подтвердил свой разговор с Си Цзиньпином по Украине: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
В ходе общения с представителями масс-медиа Дональда Трампа спросили, какое влияние он бы хотел, чтобы Китай остановил Россию. В ответ президент США намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.
Глава Белого дома добавил, что в этой войне погибает еженедельно 7 тысяч человек, подчеркнув, что "мы обязательно это обсудим".
Также у Трампа спросили, не боится ли он, что недавние санкции США слишком сильные и загонят Путина в угол.
Читайте также на портале "Комментарии" — Китай официально подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею. В то время там также будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Anadolu Ajansı.
Отмечается, что Пекин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Южную Корею, который станет его первым за 11 лет.