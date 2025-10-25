Трамп подтвердил свой разговор с Си Цзиньпином по Украине: детали

Как передает портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос завершения российско-украинской войны.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

В ходе общения с представителями масс-медиа Дональда Трампа спросили, какое влияние он бы хотел, чтобы Китай остановил Россию. В ответ президент США намекнул, что хотел бы, чтобы Пекин повлиял на позицию Москвы по Украине.

"Ну, я бы очень хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы наложили очень большие санкции на Россию. Я думаю, что эти санкции... они очень жесткие. Они очень сильные. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Как вы знаете, у меня хорошие отношения с президентом Си... мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча... Я думаю, что мы заключим несколько хороших соглашений. Один из вопросов... – это отношения между Россией и Украиной", — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в этой войне погибает еженедельно 7 тысяч человек, подчеркнув, что "мы обязательно это обсудим".

"Он (Си Цзиньпин — ред.) тоже хочет, чтобы это закончилось", — заявил президент США.

Также у Трампа спросили, не боится ли он, что недавние санкции США слишком сильные и загонят Путина в угол.

"Нет, не думаю. Посмотрим, что будет. Думаю, он хочет конца войны", — ответил Дональд Трамп.

Отмечается, что Пекин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Южную Корею, который станет его первым за 11 лет.



