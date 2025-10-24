logo

Стало известно, где встретятся Си и Трамп: какая тема на переговорах станет № 1
Стало известно, где встретятся Си и Трамп: какая тема на переговорах станет № 1

Си Цзиньпин посетит Южную Корею, когда там будет Трамп

24 октября 2025, 12:30
Автор:
Кравцев Сергей

Китай официально подтвердил, что глава КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею. В то время там также будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Anadolu Ajansı.

Стало известно, где встретятся Си и Трамп: какая тема на переговорах станет № 1

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Пекин подтвердил, что президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Южную Корею, который станет его первым за 11 лет.

Си вылетит в юго-восточный город Кёнджу в Южной Корее 30 октября, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а поездка завершится 1 ноября. Сеул уже подтвердил государственный визит Си.

Стоит отметить, что вчера пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-конференции заявила, что президент Трамп планирует встретиться на этом саммите со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

После переговоров Трамп вернётся в Вашингтон. Президент США даже отметил, что проблема незаконного оборота фентанила станет "первым вопросом", который он обсудит со своим китайским коллегой.

Министерство иностранных дел Китая пока же по поводу встречи с президентом США не высказывалось.

Стоит добавить, что Трамп и Си Цзиньпин разговаривали по меньшей мере трижды в этом году, последний раз в сентябре, когда два лидера, среди прочего, заключили соглашение о деятельности TikTok в США.

А вот последний раз встречались лично лидеры двух крупнейших экономик мира еще в 2019 году, во время первого срока Трампа на посту президента Белого дома.

Еще в начале октября Трамп говорил, что может встретиться с китайским лидером. 




Источник: https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-s-xi-to-pay-state-visit-to-south-korea-1st-in-11-years/3725444
