Стало відомо, де зустрінуться Сі та Трамп: яка тема на переговорах стане № 1

Китай офіційно підтвердив, що глава КНР Сі Цзіньпін відвідає Південну Корею. На той час там також буде присутній президент США Дональд Трамп. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації Anadolu Ajansı.

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Наголошується, що Пекін підтвердив, що президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить державний візит до Південної Кореї, який стане його першим за 11 років.

Сі вилетить до південно-східного міста Кенджу в Південній Кореї 30 жовтня, щоб взяти участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), а поїздка завершиться 1 листопада. Сеул вже підтвердив державний візит Сі.

Варто зазначити, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівіт під час прес-конференції заявила, що президент Трамп планує зустрітися на цьому саміті зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Після переговорів Трамп повернеться до Вашингтона. Президент США навіть зазначив, що проблема незаконного обігу фентанілу стане "першим питанням", яке він обговорить зі своїм китайським колегою.

Міністерство закордонних справ Китаю поки що щодо зустрічі з президентом США не висловлювалося.

Варто додати, що Трамп та Сі Цзіньпін розмовляли щонайменше тричі цього року, востаннє у вересні, коли два лідери, серед іншого, уклали угоду про діяльність TikTok у США.

А ось востаннє зустрічалися особисто лідери двох найбільших економік світу ще у 2019 році під час першого терміну Трампа на посаді президента Білого дому.

Ще на початку жовтня Трамп говорив, що може зустрітись із китайським лідером.



