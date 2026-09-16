Трамп оголосив про енергетичне перемир'я: що відразу змінилося у війні

Росія та Україна завдали нових ударів по інфраструктурі один одного незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість припинити атаки на енергетичні об'єкти. Про це пише The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Україна раніше неодноразово давала зрозуміти, що готова обмежити удари по російській нафтовій інфраструктурі, якщо Москва припинить масовану повітряну кампанію проти українських об'єктів. Російські атаки минулої зими призводили до перебоїв з електроенергією та опаленням в українських містах.

Однак останніми тижнями обидві сторони, навпаки, посилювали взаємні атаки. За даними WSJ, на тлі обмежених поступів російської армії на фронті Москва робить ставку на ракетно-дронові удари по українській інфраструктурі. Серед цілей виявлялися, зокрема, залізничні об'єкти та автозаправні станції.

Західні дипломати побоюються, що Росія може спробувати створити серйозні проблеми з електропостачанням та опаленням України цієї зими.

У понеділок Трамп заявив, що Росія та Україна домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах. Однак Володимир Зеленський сформулював позицію Києва значно обережніше. Президент повідомив, що Україна попросила партнерів домогтися від Москви угоди про припинення атак на критичну інфраструктуру та готова зупинити власні удари за умови взаємності.

Зеленський підкреслив, що мова має йти про надійне та довгострокове припинення атак, а не про короткочасну паузу. За його словами, під захистом мають бути енергетика, продовольство та інші об'єкти, необхідні для життя населення.

При цьому Київ, як зазначає WSJ, сумнівається в готовності Москви дотримуватись подібних домовленостей. Зеленський також попередив, що тимчасова пауза могла б дати Росії можливість отримати перепочинок на тлі внутрішніх економічних та політичних чинників.

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