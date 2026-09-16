Трамп объявил об энергетическом перемирии: что сразу же изменилось в войне

Россия и Украина нанесли новые удары по инфраструктуре друг друга вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о якобы достигнутой договоренности прекратить атаки на энергетические объекты. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украина ранее неоднократно давала понять, что готова ограничить удары по российской нефтяной инфраструктуре, если Москва прекратит массированную воздушную кампанию против украинских объектов. Российские атаки прошлой зимой приводили к перебоям с электроэнергией и отоплением в украинских городах.

Однако в последние недели обе стороны, напротив, усиливали взаимные атаки. По данным WSJ, на фоне ограниченных продвижений российской армии на фронте Москва делает ставку на ракетно-дроновые удары по украинской инфраструктуре. Среди целей оказывались, в частности, железнодорожные объекты и автозаправочные станции.

Западные дипломаты опасаются, что Россия может попытаться создать серьезные проблемы с электроснабжением и отоплением Украины предстоящей зимой.

В понедельник Трамп заявил, что Россия и Украина договорились прекратить удары по энергетическим объектам. Однако Владимир Зеленский сформулировал позицию Киева значительно осторожнее. Президент сообщил, что Украина попросила партнеров добиться от Москвы соглашения о прекращении атак на критическую инфраструктуру и готова остановить собственные удары при условии взаимности.

Зеленский подчеркнул, что речь должна идти о надежном и долгосрочном прекращении атак, а не о кратковременной паузе. По его словам, под защитой должны находиться энергетика, продовольствие и другие объекты, необходимые для жизни населения.

При этом Киев, как отмечает WSJ, сомневается в готовности Москвы соблюдать подобные договоренности. Зеленский также предупредил, что временная пауза могла бы дать России возможность получить передышку на фоне внутренних экономических и политических факторов.

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