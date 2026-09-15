Трамп снова объявил о «перемирии» раньше времени: может ли Кремль готовить ловушку для Украины

Дональд Трамп снова заявляет о возможных договоренностях между Россией и Украиной еще до того, как они окончательно согласованы сторонами. На этот раз речь идет о так называемом "энергетическом перемирии". Действительно ли Москва готова пойти на такие договоренности и что стоит за поспешными заявлениями Трампа? Может ли Кремль использовать это перемирие только как временную тактическую паузу? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украине важно, чтобы это не было просто джентльменское соглашение между Трампом и Путиным

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, заявления Дональда Трампа о якобы достигнутых договоренностях по "энергетическому перемирию" следует воспринимать, с одной стороны, как политическую декларацию, с другой стороны, как уже характерный стиль переговорной дипломатии американского президента.

"Он не в первый раз публично объявляет результат еще до того, как стороны согласовали все его параметры. В этом есть определенная переговорная логика. Таким образом, президент США пытается создать политический факт и поставить стороны в ситуацию, когда отказ от договоренности выглядит как срыв американской мирной инициативы. Таким образом, Трамп пытается не только сообщить о компромиссе, но и заставить к нему стороны своим публичным заявлением", – отметила политолог.

По ее словам, в данном конкретном случае поспешность заявления Трампа можно увязать не с внешнеэкономическими интересами, а потребностью в увеличении президентско-партийного рейтинга в преддверии промежуточных выборов обеих палат Конгресса, назначенных на 3 ноября.

"Трамп увязал необходимость прекращения ударов по энергетической инфраструктуре РФ с ростом мировых цен на дизельное топливо. Несмотря на абсурдность данного утверждения, такая интерпретация говорит о том, что администрации Трампа требуется быстрый результат, который можно было бы представить американскому избирателю как доказательство того, что президент способен влиять на войну и одновременно сдерживать энергетические цены", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Что касается России, то Анна Малкина отмечает, что говорить о ее стратегической готовности к деэскалации пока рано.

"Кремль может быть заинтересована в "энергетическом перемирии", но для него это может быть сугубо прагматичная договоренность, особенно если она прекратит украинские удары по российским НПЗ. И именно здесь возникает принципиальная асимметрия. Россия много лет использует удары по украинской энергетике как инструмент давления на гражданское население и государство. Украинские же атаки на российские НПЗ стали одним из немногих средств перенесения экономической цены войны непосредственно на территорию РФ. Поэтому прекращение взаимных ударов может быть выгодно обеим сторонам с гуманитарной точки зрения, но его военно-экономические последствия для них абсолютно разные. Именно поэтому Украине важно, чтобы это не было просто джентльменское соглашение между Трампом и Путиным, выполнение которого зависит от доброй воли Кремля. И вообще, пока Москва не отказывается от войны как инструмента достижения своих политических целей, "энергетическое перемирие", если он будет достигнут, следует рассматривать лишь как ограниченную тактическую договоренность", – подытожила эксперт.

Кремль не может полностью отказать Трампу

Глава платформы Единственный координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, фактически Дональд Трамп снова работает в своем стиле. Он анонсирует "договоренность" до того, как он согласован.

"Он так поступал во время переговоров с Ираном. Сейчас по "энергетическому перемирию" между Россией и Украиной похожая ситуация. Однако какая ситуация с прекращением войны в Персидском Заливе мы тоже видим. Для Трампа пиар и медийный эффект всегда важнее конкретного политического результата. Как это работало по Ирану? Трамп объявлял перемирие, о котором еще не договорились, и цена на нефть на глобальных рынках начинала снижаться, как правило, временно. Это работало не один раз. В настоящее время он рассчитывает на такой эффект с ценой на дизель в США. Именно это ему важно перед промежуточными выборами в Конгресс США. Цена на дизтопливо в США стала рекордной, и это разрушает шансы республиканцев в избирательной кампании. А если демократы примут большинство в обеих палатах Конгресса США, то возникает риск импичмента Трампа. Вот почему он суетится", – отметил эксперт.

По его словам, Кремль не может полностью отказать Трампу. Нынешний президент США очень важен для Путина. Поэтому Кремль может поиграть в условное "энергетическое перемирие", но чисто тактически и временно.

При этом эксперт не исключает, что все может сорваться при согласовании договоренностей, как это было в марте прошлого года.

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