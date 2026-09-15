Трамп знову оголосив про «перемир’я» завчасно: чи може Кремль готувати пастку для України

Дональд Трамп знову заявляє про можливі домовленості між Росією та Україною ще до того, як вони остаточно погоджені сторонами. Цього разу йдеться про так зване "енергетичне перемир’я". Чи справді Москва готова піти на такі домовленості, і що стоїть за поспішними заявами Трампа? Чи може Кремль використати це перемир’я лише як тимчасову тактичну паузу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Україні важливо, щоб це не була просто джентльменська угода між Трампом і Путіним

Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, заяви Дональда Трампа про нібито досягнуті домовленості щодо "енергетичного перемир’я" варто сприймати, з одного боку, як політичну декларацію, з іншого боку як вже характерний стиль переговорної дипломатії американського президента.

"Він не вперше публічно оголошує результат ще до того, як сторони погодили всі його параметри. У цьому є певна переговорна логіка. У такий спосіб президент США намагається створити політичний факт і поставити сторони в ситуацію, коли відмова від домовленості виглядає як зрив американської мирної ініціативи. Таким чином Трамп намагається не лише повідомити про компроміс, а й примусити до нього сторони своєю публічною заявою", – зазначила політолог.

За її словами, у даному конкретному випадку поспішність заяви Трампа можна пов’язати не з зовнішньоекономічними інтересами, а потребою у збільшенні президентсько-партійного рейтингу напередодні проміжних виборів обох палат Конгресу, які призначені на 3 листопада.

"Трамп пов’язав необхідність припинення ударів по енергетичній інфраструктурі РФ зі зростанням світових цін на дизельне пальне. Попри абсурдність даного твердження, така інтерпретація говорить про те, що адміністрації Трампа потрібен швидкий результат, який можна було б представити американському виборцю як доказ того, що президент здатний впливати на війну і одночасно стримувати енергетичні ціни", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Щодо Росії, то Анна Малкіна зауважує, що говорити про її стратегічну готовність до деескалації поки зарано.

"Кремль може бути зацікавлена в "енергетичному перемир’ї", але для нього це може бути суто прагматична домовленість, особливо якщо вона припинить українські удари по російських НПЗ. І саме тут виникає принципова асиметрія. Росія багато років використовує удари по українській енергетиці як інструмент тиску на цивільне населення та українську державу. Українські ж атаки на російські НПЗ стали одним із небагатьох засобів перенесення економічної ціни війни безпосередньо на територію РФ. Тому припинення взаємних ударів може бути вигідним обом сторонам із гуманітарної точки зору, але його військово-економічні наслідки для них є абсолютно різними. Саме тому Україні важливо, щоб це не була просто джентльменська угода між Трампом і Путіним, виконання якої залежить від доброї волі Кремля. І взагалі, поки Москва не відмовляється від війни як інструменту досягнення своїх політичних цілей, "енергетичне перемир’я", якщо його буде досягнуто, варто розглядати лише як обмежену тактичну домовленість", – підсумувала експерт.

Кремль не може повністю відмовити Трампу

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян зазначив, фактично Дональд Трамп знов працює в своєму стилі. Він анонсує "домовленість" до того, як вона узгоджена.

"Він так робив під час переговорів з Іраном. Зараз по "енергетичному перемир’ю" між Росією і Україною схожа ситуація. Проте, яка ситуація з припиненням війни у Перській Затоці ми теж бачимо. Для Трампа піар і медійний ефект завжди є важливішими за конкретний політичний результат. Як це працювало по Ірану? Трамп оголошував перемир’я, про яке ще не домовились, і ціна на нафту на глобальних ринках починала знижуватись, як правило тимчасово. Це працювало неодноразово. Зараз він розраховує на такий ефект з ціною на дизель в США. Саме це йому важливо перед проміжними виборами до Конгресу США. Ціна на дизпаливо в США стала рекордною і це руйнує шанси республіканців у виборчій кампанії. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах Конгресу США, то виникає ризик імпічменту Трампа. Ось чому він метушиться", – зазначив експерт.

За його словами, Кремль не може повністю відмовити Трампу. Нинішній президент США є дуже важливим для Путіна. Тому Кремль може погратися в умовне "енергетичне перемир’я", але суто тактично і лише тимчасово.

При цьому експерт не виключає, що все може зірватися під час узгодження домовленостей, як це було в березні минулого року.

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