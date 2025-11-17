logo_ukra

Трамп одним рішенням позбавить Путіна останної можливості воювати в Україні: несподіваний прогноз
Трамп одним рішенням позбавить Путіна останної можливості воювати в Україні: несподіваний прогноз

США можуть надати Україні ресурси, що вплинули б на рішення Путіна, але поки незрозуміло, чи погодиться на це президент США

17 листопада 2025, 09:25
avatar

Клименко Елена

Дональд Трамп продовжує характеризувати війну в Україні як "криваву та жахливу бійню" та робить припущення, що вона може завершитися найближчим часом. Водночас на думку експертів, саме він має важелі для впливу на хід конфлікту, хоча наразі їх не використовує, зазначив політолог Олег Лісний.

Трамп одним рішенням позбавить Путіна останної можливості воювати в Україні: несподіваний прогноз

Фото: з відкритих джерел

За його словами, президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не поважають закон, але насправді поважають насамперед Трампа. Саме тому, каже Лісний, президент США здатний примусити Кремль сісти за стіл переговорів.

"Трамп має важіль, який може довести війну в Україні до справедливого фіналу. Проте залишається сумнів, чи він ним скористається", – підкреслив політолог 

Він додав, що США могли б надати Україні всю необхідну зброю, яка істотно вплинула б на головний козир Путіна – його дії на полі бою.

На фронті нині особливо складна ситуація, хоча, як зазначив Лісний, вона ніколи не була легкою.

"У нас дуже підступний, великий за масою – як фізичною, так і фінансовою – ворог. Тому якби Трамп передав Україні все необхідне, нам було б значно простіше діяти", — зауважив експерт. 

Політолог зауважив, що наразі США не передають озброєння напряму, а продають його європейським партнерам, які потім постачають його Україні.

"Це в принципі непогано, якщо кількість зброї зростає, тоді це справді впливає", – сказав Лісний. 

Дональд Трамп, за його словами, також чинить тиск на Росію через санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу", а також через країни, які відмовляються купувати російську нафту. 

"Чи має Трамп бажання надати нам всі необхідні засоби? Можливо, воно є, але в тій інтерпретації, яку він подає. Президент США вважає, що це можна вирішити перемовами або іншими способами", – додав політолог. 

Як вже писали "Коментарі", угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що його країна ніколи не погодиться на захоплення Закарпатської області України, навіть якщо таку пропозицію висловив би нелегітимний президент РФ Володимир Путін. Про це Орбан сказав у подкасті MD meets (опубліковано 16 листопада на YouTube) гендиректору та співвласнику німецької медіагрупи Axel Springer, Матіасу Депфнеру.

 

 

 



