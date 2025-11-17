Орбан зробив несподівану заяву про анексію Закарпаття: що відомо

Угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що його країна ніколи не погодиться на захоплення Закарпатської області України, навіть якщо таку пропозицію висловив би нелегітимний президент РФ Володимир Путін. Про це Орбан сказав у подкасті MD meets (опубліковано 16 листопада на YouTube) гендиректору та співвласнику німецької медіагрупи Axel Springer, Матіасу Депфнеру.

Фото: з відкритих джерел

"Ви, німці, уже намагалися на інших територіях, і в підсумку ми програли. Отже, досвід підказує, що не варто пускатися в цю авантюру", – відповів Орбан на відповідне запитання Депфнера.

Прем’єр наголосив, що війна Росії проти України незабаром закінчиться. Він також підкреслив, що Угорщина не планує залишати НАТО та ЄС, навіть якщо існують певні проблеми з Брюсселем, які потребують врегулювання.

Закарпатська область розташована на заході України та межує з Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Румунією. Історично регіон неодноразово входив до складу Угорщини та Австро-Угорської імперії.

Наразі в Закарпатті проживає близько 150 тис. етнічних угорців. Будапешт вважає "відновлення прав" національних меншин однією з умов для вступу України до ЄС.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Угорщина переміщала війська до кордону України. Міноборони країни пояснювало це двома завданнями: надання гуманітарної допомоги та контроль кордону, щоб "жодна збройна група не могла проникнути" на територію.

Путін сподівався захопити Україну за три дні, але війна триває вже четвертий рік. Орбан неодноразово блокував санкції ЄС проти Росії та кілька разів зустрічався з Путіним після початку агресії.

