Орбан сделал неожиданное заявление об аннексии Закарпатья: что известно

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна никогда не согласится на захват Закарпатской области Украины, даже если бы такое предложение высказал нелегитимный президент РФ Владимир Путин. Об этом Орбан сказал в подкасте MD meets (опубликовано 16 ноября на YouTube) гендиректору и совладельцу немецкой медиагруппы Axel Springer, Матиасу Депфнеру.

Фото: из открытых источников

"Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Итак, опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру", – ответил Орбан на ответный вопрос Депфнера.

Премьер подчеркнул, что война России против Украины скоро закончится. Он также подчеркнул, что Венгрия не планирует покидать НАТО и ЕС, даже если существуют определенные проблемы с Брюсселем, требующие урегулирования.

Закарпатская область расположена на западе Украины и граничит с Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. Исторически регион неоднократно входил в состав Венгрии и Австро-Венгерской империи.

В настоящее время в Закарпатье проживает около 150 тыс. этнических венгров. Будапешт считает "восстановление прав" национальных меньшинств одним из условий вступления Украины в ЕС.

В преддверии полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Венгрия перемещала войска к границе Украины. Минобороны страны объясняло это двумя задачами: предоставление гуманитарной помощи и контроль границы, чтобы "ни одна вооруженная группа не могла проникнуть" на территорию.

Путин надеялся захватить Украину через три дня, но война продолжается уже четвертый год. Орбан не раз блокировал санкции ЕС против России и несколько раз встречался с Путиным после начала агрессии.

