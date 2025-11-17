Трамп одним решением лишит Путина последней возможности воевать в Украине: неожиданный прогноз

Дональд Трамп продолжает характеризовать войну в Украине как "кровавую и ужасную бойню" и предполагает, что она может завершиться в ближайшее время. В то же время, по мнению экспертов, именно он имеет рычаги для влияния на ход конфликта, хотя пока их не использует, отметил политолог Олег Лесной.

Фото: из открытых источников

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне не уважают закон, но на самом деле уважают, прежде всего, Трампа. Именно поэтому, говорит Лесной, президент США способен вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

"Трамп имеет рычаг, который может довести войну в Украине до справедливого финала. Однако остается сомнение, воспользуется ли он", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что США могли бы предоставить Украине все необходимое оружие, которое бы существенно повлияло на главный козырь Путина – его действия на поле боя.

На фронте сейчас особенно сложная ситуация, хотя, как отметил Лесной, она никогда не была легкой.

"У нас очень коварен, большой по массе – как физической, так и финансовой – враг. Поэтому если бы Трамп передал Украине все необходимое, нам было бы гораздо проще действовать", — отметил эксперт.

Политолог отметил, что в настоящее время США не передают вооружение напрямую, а продают его европейским партнерам, которые затем снабжают его Украиной.



"Это в принципе неплохо, если количество оружия растет, тогда это действительно влияет", – сказал Лесной.

Дональд Трамп, по его словам, также оказывает давление на Россию из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла", а также из-за стран, которые отказываются покупать российскую нефть.



"Имеет Трамп желание предоставить нам все необходимые средства? Возможно, оно есть, но в той интерпретации, которую он представляет. Президент США считает, что это можно решить переговорами или другими способами", — добавил политолог.

