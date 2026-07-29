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Трамп несподівано змінив курс щодо України: що зробив Зеленський після особистої зустрічі

Financial Times розкрила деталі переговорів, після яких Білий дім уперше відправляє до Києва найближчих довірених осіб президента США

29 липня 2026, 14:39
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Кравцев Сергей

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом стала поворотним моментом у відносинах Києва та Вашингтона. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела в оточенні українського лідера, саме після переговорів у Білому домі американський президент зробив кілька кроків, що свідчать про помітну зміну його підходу до війни Росії проти України.

Трамп несподівано змінив курс щодо України: що зробив Зеленський після особистої зустрічі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

За інформацією видання, Зеленський давно вважав, що саме прямий діалог з Трампом здатний вплинути на його позицію ефективніше за будь-які дипломатичні канали. Остання зустріч, як стверджують співрозмовники FT, лише підтвердила цю стратегію.

Одним із перших наслідків переговорів стало рішення глави Білого дому направити до Києва свого спеціального посланця Стіва Уіткоффа, а також Джареда Кушнера. Їхній візит має стати частиною нової дипломатичної ініціативи Вашингтона, спрямованої на пошук шляхів завершення війни.

Джерела Financial Times називають цей крок черговим свідченням помітного потепління у відносинах між США та Україною. За словами співрозмовників газети, Зеленський високо оцінює багатомісячні контакти між радниками двох президентів, вважаючи, що саме вони допомогли поступово змінити ставлення Трампа до війни та перспективи подальшої підтримки України.

Під час останніх переговорів український лідер зосередився не лише на ситуації на фронті, а й на тому, чому допомога Києву відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Особлива увага, як стверджують джерела, приділялася аргументу, що успішне врегулювання війни може стати одним із ключових політичних досягнень американського президента.

У той же час, зазначає FT, незважаючи на зміну риторики Трампа та його більш критичну оцінку позиції Кремля, частина прихильників руху America First, як і раніше, виступає проти довгострокової підтримки України, що зберігає внутрішньополітичні ризики для подальших рішень Білого дому.

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Джерело: https://www.ft.com/content/5dca4c81-be8a-4555-971f-181eebf53e62?syn-25a6b1a6=1
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