Трамп неожиданно сменил курс по Украине: что сделал Зеленский после личной встречи

Личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом стала поворотным моментом в отношениях Киева и Вашингтона. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники в окружении украинского лидера, именно после переговоров в Белом доме американский президент сделал несколько шагов, свидетельствующих о заметном изменении его подхода к войне России против Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

По информации издания, Зеленский давно считал, что именно прямой диалог с Трампом способен повлиять на его позицию эффективнее любых дипломатических каналов. Последняя встреча, как утверждают собеседники FT, лишь подтвердила эту стратегию.

Одним из первых последствий переговоров стало решение главы Белого дома направить в Киев своего специального посланника Стива Уиткоффа, а также Джареда Кушнера. Их визит должен стать частью новой дипломатической инициативы Вашингтона, направленной на поиск путей завершения войны.

Источники Financial Times называют этот шаг очередным свидетельством заметного потепления в отношениях между США и Украиной. По словам собеседников газеты, Зеленский высоко оценивает многомесячные контакты между советниками двух президентов, считая, что именно они помогли постепенно изменить отношение Трампа к войне и перспективам дальнейшей поддержки Украины.

Во время последних переговоров украинский лидер сосредоточился не только на ситуации на фронте, но и на том, почему помощь Киеву соответствует стратегическим интересам самих Соединенных Штатов. Особое внимание, как утверждают источники, уделялось аргументу о том, что успешное урегулирование войны может стать одним из ключевых политических достижений американского президента.

В то же время, отмечает FT, несмотря на изменение риторики Трампа и его более критичную оценку позиции Кремля, часть сторонников движения America First по-прежнему выступает против долгосрочной поддержки Украины, что сохраняет внутриполитические риски для дальнейших решений Белого дома.

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