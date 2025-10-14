Трамп не зможе завершити війну в Україні: чому йому з Путіним треба говорити інакше

Під час виступу в ізраїльському Кнесеті президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що досягнення складного миру в Україні є його наступним пріоритетом. Однак, як зазначає головний міжнародний кореспондент CNN Нік Патон Волш, єдиний урок, який Трамп може винести з мирного процесу в Газі, полягає в тому, що Сполучені Штати досі мають змогу диктувати умови завдяки своїй потужності.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Але на цьому подібність закінчується. Головна різниця полягає в тому, що в ситуації з Ізраїлем Трамп зміг переконати союзника, який військово залежить від США, припинити криваву війну, що викликала майже всесвітнє засудження. Натомість Росія — це давній противник Америки, який спирається на підтримку її головного суперника — Китаю. І коли йдеться про вторгнення Москви, світ реагує не так однозначно", — наголосив журналіст.

За словами Волша, "карти", якими Трамп міг грати у стосунках із російським диктатором Володимиром Путіним, були зрозумілими ще на початку, але тепер вони майже не діють або зовсім зникли.

"Він уже використовував дипломатичний шарм, урочисті прийоми та економічний тиск. Принаймні сім разів ішлося про можливість нових санкцій, але Трамп зволікав, очікуючи, що Європа спершу відмовиться від російських енергоносіїв. Навіть Кремль визнав, що переговори перебувають у 'серйозній паузі' (хоча речник Кремля Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що 'контакти через відповідні канали тривають')", — зазначив автор.

На відміну від ситуації в Газі, Трамп не може просто оголосити про домовленість між Росією та Україною і залишити всі складні деталі на потім. Волш вважає, що Путін із задоволенням залишив би Трампа ні з чим після переговорів на Алясці — і, ймовірно, зробить це знову, коли матиме шанс.

"Команда Трампа, яка ще не відійшла від ейфорії минулого вікенду, може бути розгубленою у питанні України. Плани безпекових гарантій, які держсекретар Марко Рубіо мав підготувати для України — документи, що були б актуальними лише в разі тривалого миру, — залишаються невизначеними", — зауважив журналіст.

Волш підкреслює, що ризики для України очевидні. Трамп міг би погрожувати прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху санкціями, які політично легко запровадити. Але щодо Путіна таких важелів немає, тому американський лідер має довести, що його заяви про готовність застосувати силу — економічну чи військову — не є порожніми.

"Це може штовхнути Трампа в напрямку, на який Байден не наважувався. 'Томагавки' можуть повторити долю 'вторинних санкцій' — інструменту, який існує лише як погроза. Але, можливо, саме цей урок стане головним для Трампа. Кремль реагує тільки на силу — на те, що реально блокує йому шлях. Якщо Трамп хоче ще однієї 'мирної' перемоги, йому доведеться знайти в собі мужність зробити те, чого він, здається, уникає від природи — відверто протистояти Путіну", — підсумував Волш.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час мирного саміту в Єгипті президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон обмінялися напруженим рукостисканням і словами, які експертка із читання губ розшифрувала як "зловісне" попередження французькому лідеру.

13 жовтня кілька десятків світових лідерів зібралися в Єгипті на підписання історичної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема там зустрілися Макрон та Трамп.

