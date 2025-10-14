Трамп не зможе завершити війну в Україні: чому йому з Путіним треба говорити інакше

Рубрики
Лиля Воробьева
Під час виступу в ізраїльському Кнесеті президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що досягнення складного миру в Україні є його наступним пріоритетом. Однак, як зазначає головний міжнародний кореспондент CNN Нік Патон Волш, єдиний урок, який Трамп може винести з мирного процесу в Газі, полягає в тому, що Сполучені Штати досі мають змогу диктувати умови завдяки своїй потужності.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
За словами Волша, "карти", якими Трамп міг грати у стосунках із російським диктатором Володимиром Путіним, були зрозумілими ще на початку, але тепер вони майже не діють або зовсім зникли.
На відміну від ситуації в Газі, Трамп не може просто оголосити про домовленість між Росією та Україною і залишити всі складні деталі на потім. Волш вважає, що Путін із задоволенням залишив би Трампа ні з чим після переговорів на Алясці — і, ймовірно, зробить це знову, коли матиме шанс.
"Команда Трампа, яка ще не відійшла від ейфорії минулого вікенду, може бути розгубленою у питанні України. Плани безпекових гарантій, які держсекретар Марко Рубіо мав підготувати для України — документи, що були б актуальними лише в разі тривалого миру, — залишаються невизначеними", — зауважив журналіст.
Волш підкреслює, що ризики для України очевидні. Трамп міг би погрожувати прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху санкціями, які політично легко запровадити. Але щодо Путіна таких важелів немає, тому американський лідер має довести, що його заяви про готовність застосувати силу — економічну чи військову — не є порожніми.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що під час мирного саміту в Єгипті президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон обмінялися напруженим рукостисканням і словами, які експертка із читання губ розшифрувала як "зловісне" попередження французькому лідеру.
13 жовтня кілька десятків світових лідерів зібралися в Єгипті на підписання історичної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема там зустрілися Макрон та Трамп.