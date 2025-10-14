Трамп не сможет завершить войну в Украине: почему ему с Путиным нужно говорить по-другому

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Во время выступления в израильском Кнессете президент США Дональд Трамп четко дал понять, что достижение сложного мира в Украине является его следующим приоритетом. Однако, как отмечает главный международный корреспондент CNN Ник Патон Уолш, единственный урок, который Трамп может извлечь из мирного процесса в Газе, заключается в том, что Соединенные Штаты до сих пор могут диктовать условия благодаря своей мощи.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
По словам Волша, "карты", которыми Трамп мог играть в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, были понятны еще в начале, но теперь они почти бездействуют или совсем исчезли.
В отличие от ситуации в Газе Трамп не может просто объявить о договоренности между Россией и Украиной и оставить все сложные детали на потом. Волш считает, что Путин с удовольствием оставил бы Трампа ни с чем после переговоров на Аляске — и, вероятно, сделает это снова, если у него будет шанс.
"Команда Трампа, которая еще не отошла от эйфории прошлого уикенда, может быть растеряна в вопросе Украины. Планы гарантий безопасности, которые госсекретарь Марко Рубио должен был подготовить для Украины — документы, которые были бы актуальны только в случае длительного мира, — остаются неопределенными", — отметил журналист.
Волш подчеркивает, что риски для Украины очевидны. Трамп мог бы угрожать премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху санкциями, которые политически легко ввести. Но относительно Путина таких рычагов нет, поэтому американский лидер должен доказать, что его заявления о готовности применить силу — экономическую или военную — не пусты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время мирного саммита в Египте президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обменялись напряженным рукопожатием и словами, которые эксперт по чтению губ расшифровала как "зловещее" предупреждение французскому лидеру.
13 октября несколько десятков мировых лидеров собрались в Египте на подписание исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. В частности, там встретились Макрон и Трамп.