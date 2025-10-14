Трамп не сможет завершить войну в Украине: почему ему с Путиным нужно говорить по-другому

Во время выступления в израильском Кнессете президент США Дональд Трамп четко дал понять, что достижение сложного мира в Украине является его следующим приоритетом. Однако, как отмечает главный международный корреспондент CNN Ник Патон Уолш, единственный урок, который Трамп может извлечь из мирного процесса в Газе, заключается в том, что Соединенные Штаты до сих пор могут диктовать условия благодаря своей мощи.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Но на этом сходство заканчивается. Главная разница состоит в том, что в ситуации с Израилем Трамп смог убедить военно зависящего от США союзника прекратить кровавую войну, вызвавшую почти всемирное осуждение. В то же время Россия — это давний противник Америки, опирающийся на поддержку ее главного соперника — Китая. И когда речь идет, не идет речь, и когда речь идет о Москве," подчеркнул журналист.

По словам Волша, "карты", которыми Трамп мог играть в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, были понятны еще в начале, но теперь они почти бездействуют или совсем исчезли.

"Он уже использовал дипломатический шарм, торжественные приемы и экономическое давление. По крайней мере, семь раз говорилось о возможности новых санкций, но Трамп медлил, ожидая, что Европа сначала откажется от российских энергоносителей. Даже Кремль признал, что переговоры находятся в 'серьезной паузиок', хотя 'контакты через соответствующие каналы продолжаются')", — отметил автор.

В отличие от ситуации в Газе Трамп не может просто объявить о договоренности между Россией и Украиной и оставить все сложные детали на потом. Волш считает, что Путин с удовольствием оставил бы Трампа ни с чем после переговоров на Аляске — и, вероятно, сделает это снова, если у него будет шанс.

"Команда Трампа, которая еще не отошла от эйфории прошлого уикенда, может быть растеряна в вопросе Украины. Планы гарантий безопасности, которые госсекретарь Марко Рубио должен был подготовить для Украины — документы, которые были бы актуальны только в случае длительного мира, — остаются неопределенными", — отметил журналист.

Волш подчеркивает, что риски для Украины очевидны. Трамп мог бы угрожать премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху санкциями, которые политически легко ввести. Но относительно Путина таких рычагов нет, поэтому американский лидер должен доказать, что его заявления о готовности применить силу — экономическую или военную — не пусты.

"Это может толкнуть Трампа в направлении, на которое Байден не решался. 'Томагавки' могут повторить судьбу 'вторичных санкций' — инструмента, который существует лишь в качестве угрозы. Но, возможно, именно этот урок станет главным для Трампа. Кремль реагирует только на силу — на то, что реально блокирует ему путь . сделать то, чего он, кажется, избегает природы — откровенно противостоять Путину", — подытожил Волш.

