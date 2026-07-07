Трамп не витримає цієї вимоги Зеленського: озвучено гучний проогноз про результат саміту НАТО

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО може стати важливою для подальшої підтримки України. Серед головних тем переговорів – посилення тиску на Росію, дефіцит ракет до систем Patriot і перспективи завершення війни, вважає політолог Ігор Рейтерович.

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За його словами, Київ розраховує переконати Вашингтон у необхідності жорсткіших кроків щодо Кремля.

"У Києві вважають, що зараз з'явилася певна можливість посилити тиск на Кремль через зростання внутрішніх проблем у Росії та ситуацію на фронті, яка точно не є оптимістичною для РФ", – зазначив Рейтерович.

Експерт також звернув увагу, що попри масовані атаки по Україні, російська армія не досягає заявлених успіхів на фронті.

На думку політолога, після зустрічі із Зеленським Трамп може провести переговори з Володимиром Путіним і представити власне бачення завершення війни.

"Трампу треба прийняти рішення, як він бачить завершення російсько-української війни. Його бачення, звісно, трохи напружує", – сказав Рейтерович.

Водночас він не очікує прямого тиску США на Київ і припускає, що Вашингтон шукатиме компромісний підхід.

Окремою темою переговорів, за словами експерта, стане критична нестача ракет для комплексів Patriot.

"Сподіваємося, що на саміті НАТО це питання не лише обговорять, а й хоча б частково вирішать. Адже відсутність достатньої кількості ракет лише спонукає Росію посилювати свої удари", – підсумував Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до реальних мирних переговорів, адже припинення бойових дій для нього означатиме визнання власної поразки. Водночас Україна зараз має унікальне "вікно можливостей", яке потрібно використати не для компромісів, а для максимального послаблення Росії. Про це заявив політик і громадський діяч Тарас Стецьків.