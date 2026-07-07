Путіна не зупинить ніщо: названо єдину умову, яка змусить диктатора втратити всі переваги у війні

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до реальних мирних переговорів, адже припинення бойових дій для нього означатиме визнання власної поразки. Водночас Україна зараз має унікальне "вікно можливостей", яке потрібно використати не для компромісів, а для максимального послаблення Росії. Про це заявив політик і громадський діяч Тарас Стецьків.

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За його словами, Кремль не демонструє жодної готовності до переговорів про мир чи навіть перемир'я. Путін, переконаний Стецьків, не збирається вести конструктивний діалог ні безпосередньо з Україною, ні за посередництва США чи європейських партнерів.

"Він не збирається вести переговори ні про перемир'я, ні про мир. Він не має наміру робити це ані напряму, ані за допомогою американських чи європейських посередників", – наголосив Стецьків.

На його думку, російський правитель налаштований продовжувати війну щонайменше до виборів до Державної думи РФ, запланованих на 21 вересня, а за можливості – і довше.

Стецьків пояснив, що така позиція зумовлена не лише політичними, а й особистими переконаннями Путіна. Він досі не відмовився від своєї стратегічної мети – підкорення України.

"Це його базова персональна та ідеологічна установка. Він вважає Україну недодержавою", – зазначив політик.

Саме тому, за словами Стецьківа, будь-яка згода на припинення війни по нинішній лінії фронту означала б для Кремля фактичне визнання невдачі.

"Для нього зупинитися на нинішній лінії фронту – це визнати свою поразку. Він на це не піде, поки живий і поки має можливість продовжувати війну", – сказав він.

Водночас політик вважає, що нинішній момент відкриває для України нові можливості. Однак вони пов'язані не з дипломатичними домовленостями, а зі зростанням тиску на Росію.

"Україна набрала такий темп, що зараз існує вікно можливостей не для переговорів, а для обвалу Росії", – переконаний Стецьків.

Він також закликав не послаблювати удари по військовій та економічній інфраструктурі РФ. На його думку, необхідно й надалі атакувати російські порти, нафтопереробні заводи, військові підприємства та інші стратегічні об'єкти.

"Дуже важливо не збавляти темпу ударів по російських портах, нафтопереробних заводах та інших ключових об'єктах. Вирішальними є і можливість завдавати таких ударів, і їхня регулярність", – підсумував Тарас Стецьків.

Як вже писали "Коментарі" вже писав, що Україна змушена адаптувати свою стратегію ведення війни в умовах нестачі систем протиповітряної оборони, особливо тих, що здатні перехоплювати балістичні ракети. Водночас Росія також поступово стикається з виснаженням власних запасів засобів ППО через регулярні українські удари по військових та логістичних об'єктах у тилу. Про це заявив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи поточну ситуацію на фронті та в повітряній війні.