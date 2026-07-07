Путина не остановит ничто: названо единственное условие, которое заставит диктатора потерять все преимущества в войне

Российский диктатор Владимир Путин не готов к реальным мирным переговорам, ведь прекращение боевых действий для него будет означать признание собственного поражения. В то же время у Украины сейчас есть уникальное "окно возможностей", которое нужно использовать не для компромиссов, а для максимального ослабления России. Об этом заявил политик и общественный деятель Тарас Стецькив.

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По его словам, Кремль не демонстрирует никакой готовности к переговорам о мире или даже перемирии. Путин, убежден Стецькив, не собирается вести конструктивный диалог ни непосредственно с Украиной, ни при посредничестве США или европейских партнеров.

"Он не собирается вести переговоры ни о перемирии, ни о мире. Он не намерен делать это ни напрямую, ни с помощью американских или европейских посредников", – подчеркнул Стецькив.

По его мнению, российский правитель настроен продолжать войну, по меньшей мере, до выборов в Государственную думу РФ, запланированных на 21 сентября, а по возможности – и дольше.

Стецькив объяснил, что такая позиция обусловлена не только политическими, но и личными убеждениями Путина. Он до сих пор не отказался от своей стратегической цели – покорения Украины.

Это его базовая персональная и идеологическая установка. Он считает Украину недодержавной", – отметил политик.

Именно поэтому, по словам Стецькива, любое согласие на прекращение войны по нынешней линии фронта означало бы для Кремля фактическое признание неудачи.

"Для него остановиться на нынешней линии фронта – признать свое поражение. Он на это не пойдет, пока жив и пока может продолжать войну", – сказал он.

В то же время, политик считает, что нынешний момент открывает для Украины новые возможности. Однако они связаны не с дипломатическими договоренностями, а с ростом давления на Россию.

"Украина набрала такой темп, что сейчас существует окно возможностей не для переговоров, а для обвала России", — убежден Стецькив.

Он также призвал не ослаблять удары по военной и экономической инфраструктуре РФ. По его мнению, необходимо и дальше атаковать российские порты, нефтеперерабатывающие заводы, военные предприятия и другие стратегические объекты.

"Очень важно не сбавлять темпа ударов по российским портам, нефтеперерабатывающим заводам и другим ключевым объектам. Решающими и возможность наносить такие удары, и их регулярность", – подытожил Тарас Стецькив.

Как уже писали "Комментарии", уже писал, что Украина вынуждена адаптировать свою стратегию ведения войны в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, особенно тех, что способны перехватывать баллистические ракеты. В то же время, Россия также постепенно сталкивается с истощением собственных запасов средств ПВО из-за регулярных украинских ударов по военным и логистическим объектам в тылу. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя ситуацию на фронте и в воздушной войне.