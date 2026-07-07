Трамп не выдержит этого требования Зеленского: озвучен громкий прогноз о результате саммита НАТО

Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО может стать важной для дальнейшей поддержки Украины. Среди главных тем переговоров – усиление давления на Россию, дефицит ракет к системам Patriot и перспективы завершения войны, считает политолог Игорь Рейтерович.

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По его словам, Киев рассчитывает убедить Вашингтон в необходимости более жестких шагов в отношении Кремля.

"В Киеве считают, что сейчас появилась определенная возможность усилить давление на Кремль из-за роста внутренних проблем в России и ситуации на фронте, которая точно не оптимистична для РФ", — отметил Рейтерович.

Эксперт также обратил внимание, что, несмотря на массированные атаки по Украине, российская армия не достигает заявленных успехов на фронте.

По мнению политолога, после встречи с Зеленским Трампом может провести переговоры с Владимиром Путиным и представить собственное видение завершения войны.

"Трампу нужно принять решение, как он видит завершение российско-украинской войны. Его видение, конечно, немного напрягает", – сказал Рейтерович.

В то же время он не ожидает прямого давления США на Киев и предполагает, что Вашингтон будет искать компромиссный подход.

Отдельной темой переговоров, по словам эксперта, станет критическая нехватка ракет для комплексов Patriot.

"Надеемся, что на саммите НАТО этот вопрос не только обсудят, но хотя бы частично решат. Ведь отсутствие достаточного количества ракет лишь побуждает Россию усиливать свои удары", — подытожил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин не готов к реальным мирным переговорам, ведь прекращение боевых действий для него будет означать признание собственного поражения. В то же время у Украины сейчас есть уникальное "окно возможностей", которое нужно использовать не для компромиссов, а для максимального ослабления России. Об этом заявил политик и общественный деятель Тарас Стецькив.