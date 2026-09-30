Трамп не вірить у перемир'я Путіна: який тепер план у США

Президент США Дональд Трамп особисто сумнівається, що Володимир Путін погодиться припинити удари по енергетичній інфраструктурі України та Росії до настання зими. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

У цьому Вашингтон продовжує просувати ідею взаємного енергетичного перемир'я. Трамп публічно закликав Київ відмовитись від ударів по російських енергетичних об'єктах. Україна заявила про готовність підтримати таку ініціативу, але лише за умови взаємних зобов'язань із боку Москви.

Росія раніше назвала пропозицію "хорошою ідеєю", проте офіційно не підтвердила готовність приєднатися до домовленості. За словами одного із співрозмовників видання, Трамп налаштований менш оптимістично, ніж представники його команди: "Дональд не такий впевнений, як його команда".

Американські переговорники Стів Уіткофф і Джаред Кушнер після контактів з російською стороною, за даними джерел, дійшли висновку, що обмежена угода про відмову від атак на енергетику все ж таки можлива. У Білому домі при цьому заявили, що Трамп зберігає оптимізм щодо мирного процесу.

Для Києва питання особливо важливе перед зимовим періодом. Росія неодноразово завдавала ударів по українським електростанціям та підстанціям, тоді як Україна атакувала російські енергетичні об'єкти, прагнучи обмежити доходи Москви та можливості забезпечення війни.

Джерела також повідомляють, що сторони можуть продовжити обговорення ініціативи ОАЕ. Одночасно розглядається можливість поновлення переговорів щодо Чорного моря.

Однак попередній досвід залишається проблемним. У 2025 році Москва і Київ вже домовлялися за посередництва США про 30-денну паузу по ударах енергетиці. Незабаром сторони почали звинувачувати один одного у порушеннях.

Тому нова угода, якщо переговори про неї відбудуться, вимагатиме чітких умов, взаємності та механізму постійного контролю. Для України принциповою залишається відмова від одностороннього припинення ударів.

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