Трамп не верит в перемирие Путина: какой теперь план у США

Президент США Дональд Трамп лично сомневается, что Владимир Путин согласится прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины и России до наступления зимы. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

При этом Вашингтон продолжает продвигать идею взаимного энергетического перемирия. Трамп публично призывал Киев отказаться от ударов по российским энергетическим объектам. Украина заявила о готовности поддержать такую инициативу, но только при условии взаимных обязательств со стороны Москвы.

Россия ранее назвала предложение "хорошей идеей", однако официально не подтвердила готовность присоединиться к договоренности. По словам одного из собеседников издания, Трамп настроен менее оптимистично, чем представители его команды: "Дональд не так уверен, как его команда".

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после контактов с российской стороной, по данным источников, пришли к выводу, что ограниченное соглашение об отказе от атак на энергетику все же возможно. В Белом доме при этом заявили, что Трамп сохраняет оптимизм относительно мирного процесса.

Для Киева вопрос особенно важен перед зимним периодом. Россия неоднократно наносила удары по украинским электростанциям и подстанциям, тогда как Украина атаковала российские энергетические объекты, стремясь ограничить доходы Москвы и возможности обеспечения войны.

Источники также сообщают, что стороны могут продолжить обсуждение инициативы в ОАЭ. Одновременно рассматривается возможность возобновления переговоров по Черному морю.

Однако предыдущий опыт остается проблемным. В 2025 году Москва и Киев уже договаривались при посредничестве США о 30-дневной паузе по ударам энергетике. Вскоре стороны начали обвинять друг друга в нарушениях.

Поэтому новое соглашение, если переговоры о нем состоятся, потребует четких условий, взаимности и механизма постоянного контроля. Для Украины принципиальным остается отказ от одностороннего прекращения ударов.

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