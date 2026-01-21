Трамп назвав справжню причину: чому йому не вдається завершувати війну в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп назвав причину, чому він досі не зміг досягти завершення війни в Україні. Глава Білого дому під час прес-конференції зазначив, що коли у Києві готові до припинення війни, то у Москві, навпаки, немає.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час виступу Трамп знову нагадав, що зміг завершити 8 воєн у світі, тоді як жоден інший президент не врегулював навіть жодної. Він наголосив, що робить це не заради того, щоб отримати Нобелівську премію миру.
Глава Білого дому наголосив, що намагається завершити останній конфлікт, тобто війну в Україні.
При цьому він навів дані, що в середньому обидві сторони в цій війні втрачають по 25 тисяч осіб на місяць.
