Трамп назвав справжню причину: чому йому не вдається завершувати війну в Україні

Президент США Дональд Трамп назвав причину, чому він досі не зміг досягти завершення війни в Україні. Глава Білого дому під час прес-конференції зазначив, що коли у Києві готові до припинення війни, то у Москві, навпаки, немає.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час виступу Трамп знову нагадав, що зміг завершити 8 воєн у світі, тоді як жоден інший президент не врегулював навіть жодної. Він наголосив, що робить це не заради того, щоб отримати Нобелівську премію миру.

"Не знаю, подумайте про це. Я (завершив — ред.) вісім. Я роблю це тому, що мені це дається легко. І я робив це не заради Нобелівської премії. Я робив це тому, що рятую безліч життів", — зазначив президент США.

Глава Білого дому наголосив, що намагається завершити останній конфлікт, тобто війну в Україні.

"Я намагаюся врегулювати останній конфлікт. Я намагаюся вирішити питання Росії та України. І коли Росія готова – Україна не готова. Коли Україна готова – Росія не готова", — висловився Дональд Трамп.

При цьому він навів дані, що в середньому обидві сторони в цій війні втрачають по 25 тисяч осіб на місяць.

"І я намагаюся довести цю справу до кінця", — наголосив президент США.

