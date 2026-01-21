Лавров в Давосе выдвинул новый ультиматум: что хочет РФ за мир

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне возможных мирных консультаций в рамках Всемирного экономического форума в Давосе публично подтвердил неизменность максималистских требований Кремля по войне против Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что во время выступления и пресс-конференции 20 января Лавров очертил приоритеты российской внешней политики на 2025 год и в очередной раз заявил о необходимости устранения так называемых "первопричин" войны. Кремль традиционно трактует их как расширение НАТО и придуманные притеснения русского языка, населения и Русской православной церкви в Украине.

Глава МИД РФ также категорически отверг любое мирное соглашение, не предусматривающее передачу России всей "Новороссии" — вымышленного региона, в который Москва причисляет значительную часть юга и востока Украины, включая территории, которые она даже не смогла оккупировать. Кроме того, Лавров заявил, что Россия не примет никаких договоренностей, предусматривающих гарантию безопасности для Украины со стороны европейских стран.

В отчете ISW отмечается, что Лавров прямо отверг общий 20-точечный мирный план США, Украины и Европы, а также выдвинул требования, которые выходят за пределы даже ранее предложенных американских инициатив. Более того, российская сторона отказалась рассматривать даже временное прекращение огня, безосновательно обвинив Украину в "нападениях на Россию".

Аналитики отмечают, что заявления Лаврова свидетельствуют о нежелании Кремля идти на компромиссы и создают информационную основу для оправдания срыва любых договоренностей, которые могут появиться по итогам встреч в Давосе.

