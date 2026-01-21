Лавров у Давосі висунув новий ультиматум: що хоче РФ за мир

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні можливих мирних консультацій у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі публічно підтвердив незмінність максималістських вимог Кремля щодо війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зазначають, під час виступу та прес-конференції 20 січня Лавров окреслив пріоритети російської зовнішньої політики на 2025 рік і вкотре заявив про необхідність усунення так званих "першопричин" війни. Кремль традиційно трактує їх як розширення НАТО та вигадані утиски російської мови, населення й Російської православної церкви в Україні.

Очільник МЗС РФ також категорично відкинув будь-яку мирну угоду, яка не передбачає передачу Росії всієї "Новоросії" — вигаданого регіону, до якого Москва зараховує значну частину півдня та сходу України, включно з територіями, які вона навіть не змогла окупувати. Окрім того, Лавров заявив, що Росія не прийме жодних домовленостей, які передбачають гарантії безпеки для України з боку європейських країн.

У звіті ISW зазначається, що Лавров прямо відкинув спільний 20-пунктовий мирний план США, України та Європи, а також висунув вимоги, які виходять за межі навіть раніше запропонованих американських ініціатив. Ба більше, російська сторона відмовилася розглядати навіть тимчасове припинення вогню, безпідставно звинувативши Україну в "нападах на Росію".

Аналітики наголошують: заяви Лаврова свідчать про небажання Кремля йти на компроміси та створюють інформаційне підґрунтя для виправдання зриву будь-яких домовленостей, які можуть з’явитися за підсумками зустрічей у Давосі.

