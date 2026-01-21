Трамп назвал настоящую причину: почему ему не удается завершать войну в Украине

Президент США Дональд Трамп назвал причину, почему он до сих пор не смог добиться завершения войны в Украине. Глава Белого дома во время пресс-конференции отметил, что когда в Киеве готовы к прекращению войны, то в Москве, наоборот, нет.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время выступления Трамп снова напомнил, что смог завершить 8 войн в мире, тогда как ни один другой президент не урегулировал даже одну. Он подчеркнул, что делает это не ради того, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

"Не знаю, подумайте об этом. Я (завершил — ред.) восемь. Я делаю это потому, что мне это дается легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней", — отметил президент США.

Глава Белого дома акцентировал, что пытается завершить последний конфликт, то есть войну в Украине.

"Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова — Украина не готова. Когда Украина готова — Россия не готова", — высказался Дональд Трамп.

При этом он привел данные, что в среднем обе стороны в этой войне теряют по 25 000 человек в месяц.

"И я пытаюсь довести это дело до конца", — подчеркнул президент США.

