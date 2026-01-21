Трамп назвал настоящую причину: почему ему не удается завершать войну в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп назвал причину, почему он до сих пор не смог добиться завершения войны в Украине. Глава Белого дома во время пресс-конференции отметил, что когда в Киеве готовы к прекращению войны, то в Москве, наоборот, нет.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время выступления Трамп снова напомнил, что смог завершить 8 войн в мире, тогда как ни один другой президент не урегулировал даже одну. Он подчеркнул, что делает это не ради того, чтобы получить Нобелевскую премию мира.
Глава Белого дома акцентировал, что пытается завершить последний конфликт, то есть войну в Украине.
При этом он привел данные, что в среднем обе стороны в этой войне теряют по 25 000 человек в месяц.
