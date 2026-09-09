Трамп натиснув на Путіна: що запропонували Кремлю в обмін на мир

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. За словами представника Кремля Юрія Ушакова, американський лідер дав зрозуміти, що закінчення конфлікту може відкрити шлях до масштабного відновлення відносин між Вашингтоном та Москвою.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Розмова тривала близько години і відбулася після візиту американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. Їхня поїздка не призвела до негайного публічного прориву, проте сторони обговорювали перспективу повернення до тристороннього формату переговорів за участю США, України та Росії.

При цьому в офіційному повідомленні Кремля про телефонну розмову ця тема окремо не згадувалась. Ушаков заявив лише, що Путін та Трамп позитивно оцінили роботу американських посланців. Російський лідер, за його словами, виклав своє бачення ситуації на фронті та розповів, які кроки Вашингтон міг би зробити для припинення війни.

У Кремлі стверджують, що Трамп особливо зацікавлений у швидкому результаті. Ушаков пов'язав потенційне завершення війни з перспективою відновлення торгових та економічних контактів між двома країнами.

Однак до реальної угоди поки що далеко. Москва та Київ зберігають принципові розбіжності щодо умов закінчення війни, а бойові дії продовжуються. Джерело, близьке до Кремля, стверджує, що Путін, як і раніше, має намір встановити повний контроль над частиною Донецької області, що залишилася.

Сторони також домовилися продовжувати обмін полоненими. При цьому Путін заявив Трампу, що Росія нібито не має ворожих намірів щодо Європи. У Кремлі назвали розмову конструктивною та підтвердили готовність лідерів знову вийти на зв'язок за потреби.

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