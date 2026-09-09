Трамп надавил на Путина: что предложили Кремлю в обмен на мир

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о необходимости скорейшего завершения войны в Украине. По словам представителя Кремля Юрия Ушакова, американский лидер дал понять, что окончание конфликта может открыть путь к масштабному восстановлению отношений между Вашингтоном и Москвой.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Разговор продолжался около часа и состоялся после визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Их поездка не привела к немедленному публичному прорыву, однако стороны обсуждали перспективу возвращения к трехстороннему формату переговоров при участии США, Украины и России.

При этом в официальном сообщении Кремля о телефонном разговоре эта тема отдельно не упоминалась. Ушаков заявил лишь, что Путин и Трамп положительно оценили работу американских посланников. Российский лидер, по его словам, изложил свое видение ситуации на фронте и рассказал, какие шаги Вашингтон мог бы предпринять для прекращения войны.

В Кремле утверждают, что Трамп особенно заинтересован в быстром результате. Ушаков связал потенциальное завершение войны с перспективой восстановления торговых и экономических контактов между двумя странами.

Однако до реального соглашения пока далеко. Москва и Киев сохраняют принципиальные разногласия относительно условий окончания войны, а боевые действия продолжаются. Источник, близкий к Кремлю, утверждает, что Путин по-прежнему намерен установить полный контроль над оставшейся частью Донецкой области.

Стороны также договорились продолжать обмен пленными. При этом Путин заявил Трампу, что Россия якобы не имеет враждебных намерений в отношении Европы. В Кремле назвали разговор конструктивным и подтвердили готовность лидеров вновь выйти на связь при необходимости.

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