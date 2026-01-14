Трамп майже втратив терпіння: стало відомо про несподівану тактику, яка вдарить по Путіну

На останньому засіданні Ради безпеки ООН представниця США заявила, що Росія саботує мирний план Дональда Трампа. У Вашингтоні це пов’язали із застосуванням "Орешника" та ударами по енергетичній інфраструктурі України, зазначив політолог Олег Саакян.

Фото: з відкритих джерел

Він пояснив, що такі формулювання були узгоджені на рівні Білого дому і мають сигналізувати Москві про серйозність намірів Вашингтону. За його словами, Трамп прагне підтиснути Путіна, бо йому потрібен конкретний результат.

"Заява США в Радбезі ООН стала частиною лінії Білого дому. Фрази про саботаж і зрив домовленостей, на думку Саакяна, не з'являються на таких майданчиках випадково. У команді Трампа публічна позиція має звучати однаково, без самодіяльності. Тому виступ у Радбезі радше задає тон, ніж просто коментує події. Темі Брюс не сказала б нічого без схвалення з Білого дому," – зазначив політолог.

Такий крок дозволяє США чітко зафіксувати відповідального за гальмування процесу, а також створює рамку для подальших дій, якщо Москва й надалі затягуватиме переговори. Усередині США важливо показати, хто саме зриває домовленості.

Мирний план Трампа для України складний і для Росії ще менш прийнятний після внесених змін. Кремль опинився у ситуації, коли неможливо відмовитися від плану відкрито, але й не можна погоджуватися. Через це Москва намагається тягнути час і відтягувати ухвалення рішень.

"Росія стоїть перед питанням сказати Трампу ні, але не кажучи ні," – пояснив Саакян.

Для Трампа з’являється власний дедлайн: президенту США потрібен результат і привід звітувати перед власною аудиторією.

"Терпіння в Трампа дійсно завершується. Трамп зараз намагається підтиснути Росію, щоб це виглядало всередині США як тиск на Росію," – підкреслив експерт.

