Трамп почти потерял терпение: стало известно о неожиданной тактике, которая ударит по Путину
Трамп почти потерял терпение: стало известно о неожиданной тактике, которая ударит по Путину

Трамп давит на Путина в ответ на срыв мирного плана, о чем заявила представитель США на заседании Совбеза ООН

14 января 2026, 16:45
Автор:
Клименко Елена

На последнем заседании Совбеза ООН представитель США заявила, что Россия саботирует мирный план Дональда Трампа. В Вашингтоне это связано с применением "Орешника" и ударами по энергетической инфраструктуре Украины, отметил политолог Олег Саакян.

Трамп почти потерял терпение: стало известно о неожиданной тактике, которая ударит по Путину

Фото: из открытых источников

Он пояснил, что такие формулировки были согласованы на уровне Белого дома и должны сигнализировать Москве о серьезности намерений Вашингтона. По его словам, Трамп стремится поджать Путина, потому что ему нужен конкретный результат.

"Заявление США в Совбезе ООН стало частью линии Белого дома. Фразы о саботаже и срыве договоренностей, по мнению Саакяна, не появляются на таких площадках случайно. В команде Трампа публичная позиция должна звучать одинаково, без самодеятельности. Поэтому выступление в Совбезе скорее задает тон, нежели просто комментирует события." политолог.

Такой шаг позволяет США четко зафиксировать ответственный за торможение процесс, а также создает рамку для дальнейших действий, если Москва и дальше будет затягивать переговоры. Внутри США важно показать, кто именно срывает договоренности.

Мирный план Трампа для Украины сложен и для России еще менее приемлем после внесенных изменений. Кремль оказался в ситуации, когда невозможно отказаться от плана открыто, но нельзя соглашаться. Поэтому Москва пытается тянуть время и оттягивать принятие решений.

"Россия стоит перед вопросом сказать Трампу нет, но не говоря нет," – объяснил Саакян.

Для Трампа появляется свой дедлайн: президенту США нужен результат и повод отчитываться перед собственной аудиторией.

"Терпение у Трампа действительно завершается. Трамп сейчас пытается поджать Россию, чтобы это выглядело внутри США как давление на Россию", – подчеркнул эксперт.

Как уже писали "Комментарии", отключение электроэнергии в приграничных регионах России является прямым следствием ударов по военному тылу противника, в том числе на территории Белгородской области. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан.



