Не тільки дрони: стало відомо, чим насправді ЗСУ домоглися блекауту в Росії

Відключення електроенергії у прикордонних регіонах Росії є прямим наслідком ударів по військовому тилу противника, зокрема на території Бєлгородської області. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий аналітик Роман Світан. За його словами, перебої зі світлом у Бєлгороді виникають через ураження енергетичних підстанцій, які забезпечують армійські об’єкти, звідки російські війська ведуть наступальні дії у напрямку Харкова.

Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, що для таких атак можуть застосовуватися не лише безпілотники, а й високоточні ракети, зокрема з комплексів HIMARS. Завдяки потужній бойовій частині вони здатні повністю виводити з ладу енергетичну інфраструктуру. Після таких ударів, за словами Світана, у російської армії виникають серйозні проблеми з енергозабезпеченням усього Бєлгородського напрямку, адже цей регіон є ключовим тиловим хабом РФ.

Він також наголосив, що удари по ворожих тилах завдаються не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у прикордонних областях Росії. У зоні підвищеної уваги перебувають Бєлгородська, Курська, Брянська області, а також Воронезький і Ростовський регіони.

Так, у ніч на 12 січня було уражено Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Світан пояснив, що через Ростов проходить один із ключових залізничних вузлів РФ, який використовується для перекидання техніки, боєприпасів, пального та особового складу на фронт. Електропостачання цього вузла значною мірою залежало саме від Новочеркаської ДРЕС, яка вже не вперше стала ціллю атак.

Зупинка генерації означає суттєве скорочення електропостачання для російської залізниці. Крім того, ця станція була інтегрована у загальне енергетичне кільце, що посилює ефект удару. Паралельно було атаковано Волгоградську нафтобазу, яка забезпечує пальним залізничну інфраструктуру РФ. Оскільки у разі нестачі електроенергії росіяни змушені переходити на тепловозну тягу, ураження нафтобаз, що постачають дизель, є логічним продовженням цієї стратегії.

