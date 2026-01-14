Не только дроны: стало известно, чем на самом деле ВСУ добились блекаута в России

Отключение электроэнергии в приграничных регионах России является прямым следствием ударов по военному тылу противника, в том числе на территории Белгородской области. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан. По его словам, перебои со светом в Белгороде возникают из-за поражений энергетических подстанций, обеспечивающих армейские объекты, откуда российские войска ведут наступательные действия в направлении Харькова.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что для таких атак могут применяться не только беспилотники, но и высокоточные ракеты, в том числе из комплексов HIMARS. Благодаря мощной боевой части они способны полностью выводить из строя энергетическую инфраструктуру. После таких ударов, по словам Свитана, у российской армии возникают серьезные проблемы с энергообеспечением всего Белгородского направления, ведь этот регион является ключевым тыловым хабом РФ.

Он также подчеркнул, что удары по вражеским тылам наносятся не только на временно оккупированных территориях Украины, но и в приграничных областях России. В зоне повышенного внимания находятся Белгородская, Курская, Брянская области, а также Воронежский и Ростовский регионы.

Так, в ночь на 12 января была поражена Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области. Свитан объяснил, что через Ростов проходит один из ключевых железнодорожных узлов РФ, который используется для опрокидывания техники, боеприпасов, горючего и личного состава на фронт. Электроснабжение этого узла в значительной степени зависело именно от Новочеркасской ГРЭС, которая уже не в первый раз стала целью атак.

Остановка генерации означает существенное сокращение электроснабжения российской железной дороги. Кроме того, эта станция была интегрирована в общее энергетическое кольцо, усиливающее эффект удара. Параллельно была атакована Волгоградская нефтебаза, обеспечивающая горючим железнодорожную инфраструктуру РФ. Поскольку в случае нехватки электроэнергии россияне вынуждены переходить на тепловозную тягу, поражение поставляемых дизель нефтебазом является логическим продолжением этой стратегии.

