Трамп кардинально змінив ставлення до війни в Україні: ця заява шокує Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна демонструє "досить ефективні результати" у протистоянні російській агресії, попри суттєву перевагу РФ у військових ресурсах. Про це повідомляє Clash Report.

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Він підкреслив, що українські військові продовжують ефективно протистояти агресору та утримують позиції на фронті. За словами Трампа, Росія залишається "великою країною" з набагато більшими збройними силами, однак українська армія, на його думку, "чудово тримається" та показує результативність у боях. Він також звернув увагу на роль західного озброєння.

"У них чудове озброєння — не забувайте, що це наша техніка. І вони дійсно показують хороші результати", — наголосив він.

Окремо Трамп припустив можливість відновлення нафтових санкцій проти Росії. Він нагадав, що раніше обмеження були тимчасово призупинені через інші міжнародні обставини, зокрема ситуацію навколо Ірану.

"Так, можливо, я їх відновлю. Я хотів переконатися, що ціна на нафту залишалася якомога нижчою. Зараз, коли ціна на нафту сильно впала, коли ви бачите ці цифри — вона дуже низька — я, можливо, знову їх запроваджу. Дякую", — заявив американський президент.

Також він розповів про дипломатичні контакти з лідерами України та РФ. Трамп зазначив, що мав "дуже хороші" телефонні розмови з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, а під час зустрічі у Франції продовжив обговорення війни з українським президентом.

"Вчора вранці у нас відбулася плідна розмова про війну в Україні. Я розмовляв із президентом Путіним, я розмовляв із президентом Зеленським… і я думаю, що обидва хочуть щось зробити, вони просто не знають, як це зробити", — сказав Трамп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російські війська вранці у четвер, 18 червня, здійснили чергову масштабну атаку на низку українських міст. У кількох регіонах одночасно було зафіксовано активність ударних безпілотників, через що вибухи чули щонайменше у трьох містах.