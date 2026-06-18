РФ здійснила чергову нічну масовану атаку на Україну: у яких містах пролунали потужні вибухи

Російські війська вранці у четвер, 18 червня, здійснили чергову масштабну атаку на низку українських міст. У кількох регіонах одночасно було зафіксовано активність ударних безпілотників, через що вибухи чули щонайменше у трьох містах. Про це повідомляє Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Фото: з відкритих джерел

О 04:03 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — повідомили у КМВА.

Після цього ситуація в повітряному просторі загострилася. Вже за кілька хвилин військові повідомили про виявлення безпілотників у районі Борисполя, які рухалися в напрямку столиці. Близько 04:30 у Києві почали працювати сили протиповітряної оборони, було чутно звуки перехоплення повітряних цілей.

Паралельно з цим українські медіа повідомляли про вибухи у Полтаві та Сумах. За даними Повітряних сил ЗСУ, на Полтавщину рухалася група ворожих дронів, а на території Сумської області фіксувалися пуски керованих авіабомб (КАБ).

Зазначається, що це не перша атака противника цієї доби. Раніше вночі російські сили вже застосовували балістичне озброєння проти Києва та Полтави, що також призвело до серії вибухів у цих містах. Інформація щодо можливих наслідків ударів на цей момент уточнюється.

Портал "Коментарі" вже писав, що Болгарія заявила про свою неготовність підтримати 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через пропозицію включити до списку обмежень очільника Російської православної церкви патріарха Кирила. Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на поінформованих дипломатів ЄС, які беруть участь у переговорах.