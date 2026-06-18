РФ совершила очередную ночную массированную атаку на Украину: в каких городах раздались мощные взрывы

Российские войска утром в четверг, 18 июня, совершили очередную масштабную атаку на ряд украинских городов. В нескольких регионах одновременно была зафиксирована активность ударных беспилотников, из-за чего взрывы слышали по меньшей мере в трех городах. Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

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В 04:03 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских дронов.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", — сообщили в КМВА.

После этого ситуация в воздушном пространстве обострилась. Уже через несколько минут военные сообщили об обнаружении беспилотников в районе Борисполя, двигавшихся в направлении столицы. Около 04:30 в Киеве начали работать силы противовоздушной обороны, слышны звуки перехвата воздушных целей.

Параллельно с этим украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтаве и Сумах. По данным Воздушных сил ВСУ, на Полтавщину двигалась группа вражеских дронов, а на территории Сумской области фиксировались пуски управляемых авиабомб (КАБ).

Отмечается, что это не первая атака противника этих суток. Ранее ночью российские силы уже применяли баллистическое вооружение против Киева и Полтавы, что привело также к серии взрывов в этих городах. Информация о возможных последствиях ударов в данный момент уточняется.

Портал "Комментарии" уже писал , что Болгария заявила о своей неготовности поддержать 21-й пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации из-за предложения включить в список ограничений главу Русской православной церкви патриарха Кирилла. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информированных дипломатов ЕС, участвующих в переговорах.