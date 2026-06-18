Трамп кардинально изменил отношение к войне в Украине: это заявление шокирует Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина демонстрирует "достаточно эффективные результаты" в противостоянии российской агрессии, несмотря на существенное преимущество РФ в военных ресурсах. Об этом сообщает Clash Report.

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Он подчеркнул, что украинские военные продолжают эффективно противостоять агрессору и удерживают позиции на фронте. По словам Трампа, Россия остается "большой страной" с гораздо большими вооруженными силами, однако украинская армия, по его мнению, "прекрасно держится" и показывает результативность в боях. Он также указал на роль западного вооружения.

"У них отличное вооружение — не забывайте, что это наша техника. И они действительно показывают хорошие результаты", — подчеркнул он.

Отдельно Трамп допустил возможность возобновления нефтяных санкций против России. Он напомнил, что ранее ограничения были временно приостановлены из-за других международных обстоятельств, в том числе ситуации вокруг Ирана.

"Так, возможно, я их восстановлю. Я хотел убедиться, что цена на нефть оставалась как можно ниже. Сейчас, когда цена на нефть сильно упала, когда вы видите эти цифры — она очень низкая — я, возможно, снова их введу. Спасибо", — заявил американский президент.

Также он рассказал о дипломатических контактах с лидерами Украины и РФ. Трамп отметил, что у него были "очень хорошие" телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а во время встречи во Франции продолжил обсуждение войны с украинским президентом.

"Вчера утром у нас состоялся плодотворный разговор о войне в Украине. Я разговаривал с президентом Путиным, я разговаривал с президентом Зеленским… и я думаю, что оба хотят что-нибудь сделать, они просто не знают, как это сделать", — сказал Трамп.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские войска утром в четверг, 18 июня, совершили очередную масштабную атаку на ряд украинских городов. В нескольких регионах одновременно была зафиксирована активность ударных беспилотников, из-за чего взрывы слышали по меньшей мере в трех городах.