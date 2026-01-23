Трамп і Путін вже про все домовилися: Україна має виконати дві умови

Росія хоче, щоб потенційна мирна угода з Україною була заснована на так званій "формулі Анкориджа". Зокрема, така ініціатива передбачає територіальні поступки з боку України. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Неназване джерело, близьке до Кремля, розповіло виданню, що Москва трактує так звану "формулу Анкориджа" так: встановлення контролю Росії над усім Донбасом; заморожування поточних ліній фронту в інших районах сходу і півдня України.

При цьому росіяни стверджують, що такі ідеї нібито були узгоджені на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

Варто звернути увагу на цікавий момент, що російські чиновники говорять про "формулу Анкориджа" останніми днями.

Зокрема, помічник голови Кремля Юрій Ушаков після переговорів диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що мир з Україною має бути заснований тільки на "формулі Анкориджа".

