Трамп і Путін вже про все домовилися: Україна має виконати дві умови
Трамп і Путін вже про все домовилися: Україна має виконати дві умови

Reuters дізналося деталі про "формулу Анкориджа" щодо України

23 січня 2026, 16:21
Автор:
Кравцев Сергей

Росія хоче, щоб потенційна мирна угода з Україною була заснована на так званій "формулі Анкориджа". Зокрема, така ініціатива передбачає територіальні поступки з боку України. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Трамп і Путін вже про все домовилися: Україна має виконати дві умови

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Неназване джерело, близьке до Кремля, розповіло виданню, що Москва трактує так звану "формулу Анкориджа" так: встановлення контролю Росії над усім Донбасом; заморожування поточних ліній фронту в інших районах сходу і півдня України.

При цьому росіяни стверджують, що такі ідеї нібито були узгоджені на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

Варто звернути увагу на цікавий момент, що російські чиновники говорять про "формулу Анкориджа" останніми днями.

Зокрема, помічник голови Кремля Юрій Ушаков після переговорів диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що мир з Україною має бути заснований тільки на "формулі Анкориджа".

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські та американські посадовці продовжили серію зустрічей у Швейцарії 22 січня на тлі активізації дипломатичних контактів навколо можливих шляхів до припинення війни. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де сторони, зокрема, обговорили питання посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Путіна ще перед переговорами в ОАЕ натякнули, що війна продовжуватиметься.




Джерело: https://www.reuters.com/world/zelenskiy-says-territorial-issue-be-discussed-trilateral-talks-uae-2026-01-23/
