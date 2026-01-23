Трамп и Путин уже обо всем договорились: Украина должна выполнить два условия

Россия хочет, чтобы потенциальное мирное соглашение с Украиной было основано на так называемой "формуле Анкориджа". Такая инициатива предусматривает территориальные уступки со стороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Неназванный источник, близкий к Кремлю, рассказал изданию, что Москва трактует так называемую "формулу Анкориджа" так: установление контроля России над всем Донбассом; замораживание текущих линий фронта в других районах востока и юга Украины.

При этом россияне утверждают, что такие идеи были якобы согласованы на встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске.

Следует обратить внимание на интересный момент, что российские чиновники говорят о "формуле Анкориджа" в последние дни.

В частности, помощник главы Кремля Юрий Ушаков после переговоров диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом заявил, что мир с Украиной должен быть основан только на "формуле Анкориджа".

