logo_ukra

BTC/USD

86372

ETH/USD

2748.03

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

50.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп грає у небезпечну гру з Росією: експерт ошелешив новою проблемою для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп грає у небезпечну гру з Росією: експерт ошелешив новою проблемою для України

Політичний оглядач вважає, що очікування швидкої домовленості між Вашингтоном і Москвою не відповідають реальній логіці російської політики

2 жовтня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговорний процес між США та Росією не гарантує швидкого завершення війни в Україні, оскільки Москва не демонструє готовності відмовитися від своїх стратегічних цілей. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников.

Трамп грає у небезпечну гру з Росією: експерт ошелешив новою проблемою для України

Фото: з відкритих джерел

Він скептично ставиться до очікувань, що американський президент Дональд Трамп зможе домовитися з Володимиром Путіним про припинення війни шляхом особистих переговорів.

"Трамп на Путіна не вплине, тому що немає можливості. Може і бажання немає. Немає можливості", — сказав Портников, коментуючи перспективи зовнішнього тиску на Кремль. 

На думку оглядача, проблема полягає у різному баченні ситуації Вашингтоном і Москвою. Він також звернув увагу на економічний інтерес американської сторони до потенційного відновлення відносин із Росією.

"Чому вони продовжують грати в цю гру із переговорами з Росією? Ну, зрештою вони хочуть заробити гроші", — заявив Портников.

Водночас він вважає, що можливе пом'якшення санкцій проти Росії створило б для Москви додаткові фінансові можливості.

"Абсолютно очевидно, що будь-яке пом'якшення санкцій проти Росії призведе до збільшення грошей Росії для продовження війни", — наголосив оглядач.

Портников також поставив під сумнів логіку очікувань, що економічні домовленості автоматично призведуть до політичного компромісу Кремля. За його словами, Росія використовує ресурси, які отримує від експорту енергоносіїв, для продовження війни, тому питання санкцій залишається безпосередньо пов'язаним із військовими можливостями Москви.

Оглядач вважає, що Україні не варто покладатися лише на переговорний процес між США та Росією. Натомість важливими факторами він називає збереження обороноздатності України та послаблення економічної бази РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін, за словами Володимира Зеленського, у вересні дав військовому керівництву РФ вказівку фактично відмовитися від будь-яких обмежень під час завдання ударів по Україні.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YoR-UwGqMSo&t=800s
Теги:

Новини

Всі новини