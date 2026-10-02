Трамп грає у небезпечну гру з Росією: експерт ошелешив новою проблемою для України

Переговорний процес між США та Росією не гарантує швидкого завершення війни в Україні, оскільки Москва не демонструє готовності відмовитися від своїх стратегічних цілей. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников.

Фото: з відкритих джерел

Він скептично ставиться до очікувань, що американський президент Дональд Трамп зможе домовитися з Володимиром Путіним про припинення війни шляхом особистих переговорів.

"Трамп на Путіна не вплине, тому що немає можливості. Може і бажання немає. Немає можливості", — сказав Портников, коментуючи перспективи зовнішнього тиску на Кремль.

На думку оглядача, проблема полягає у різному баченні ситуації Вашингтоном і Москвою. Він також звернув увагу на економічний інтерес американської сторони до потенційного відновлення відносин із Росією.

"Чому вони продовжують грати в цю гру із переговорами з Росією? Ну, зрештою вони хочуть заробити гроші", — заявив Портников.

Водночас він вважає, що можливе пом'якшення санкцій проти Росії створило б для Москви додаткові фінансові можливості.

"Абсолютно очевидно, що будь-яке пом'якшення санкцій проти Росії призведе до збільшення грошей Росії для продовження війни", — наголосив оглядач.

Портников також поставив під сумнів логіку очікувань, що економічні домовленості автоматично призведуть до політичного компромісу Кремля. За його словами, Росія використовує ресурси, які отримує від експорту енергоносіїв, для продовження війни, тому питання санкцій залишається безпосередньо пов'язаним із військовими можливостями Москви.

Оглядач вважає, що Україні не варто покладатися лише на переговорний процес між США та Росією. Натомість важливими факторами він називає збереження обороноздатності України та послаблення економічної бази РФ.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін, за словами Володимира Зеленського, у вересні дав військовому керівництву РФ вказівку фактично відмовитися від будь-яких обмежень під час завдання ударів по Україні.