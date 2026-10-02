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Трамп играет в опасную игру с Россией: эксперт ошарашил новой проблемой для Украины

Политический обозреватель считает, что ожидания скорой договоренности между Вашингтоном и Москвой не соответствуют реальной логике российской политики

2 октября 2026, 12:15
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Клименко Елена

Переговорный процесс между США и Россией не гарантирует скорейшего завершения войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовности отказаться от своих стратегических целей. Такую оценку высказал политический обозреватель Виталий Портников.

Трамп играет в опасную игру с Россией: эксперт ошарашил новой проблемой для Украины

Фото: из открытых источников

Он скептически относится к ожиданиям, что американский президент Дональд Трамп сможет договориться с Владимиром Путиным о прекращении войны путём личных переговоров.

"Трамп на Путина не повлияет, потому что нет возможности. Может и желания нет. Нет возможности", — сказал Портников, комментируя перспективы внешнего давления на Кремль.

По мнению обозревателя, проблема заключается в разном видении ситуации Вашингтоном и Москвой. Он также обратил внимание на экономический интерес американской стороны к потенциальному возобновлению отношений с Россией.

"Почему они продолжают играть в эту игру с переговорами с Россией? Ну, в конце концов, они хотят заработать деньги", — заявил Портников.

В то же время, он считает, что возможное смягчение санкций против России создало бы для Москвы дополнительные финансовые возможности.

"Совершенно очевидно, что любое смягчение санкций против России приведет к увеличению денег России для продолжения войны", — подчеркнул обозреватель.

Портников также подверг сомнению логику ожиданий, что экономические договоренности автоматически приведут к политическому компромиссу Кремля. По его словам, Россия использует ресурсы, получаемые от экспорта энергоносителей, для продолжения войны, поэтому вопрос санкций остается напрямую связанным с военными возможностями Москвы.

Обозреватель считает, что Украине не следует полагаться только на переговорный процесс между США и Россией. Важными факторами он называет сохранение обороноспособности Украины и ослабление экономической базы РФ.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский диктатор Владимир Путин, по словам Владимира Зеленского, в сентябре дал военному руководству РФ указание фактически отказаться от каких-либо ограничений во время нанесения ударов по Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YoR-UwGqMSo&t=800s
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