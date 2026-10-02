Відтепер жодних обмежень немає: розкрито правду про новий страшний наказ Путіна

Російський диктатор Володимир Путін, за словами Володимира Зеленського, у вересні дав військовому керівництву РФ вказівку фактично відмовитися від будь-яких обмежень під час завдання ударів по Україні. Про це глава української держави розповів Financial Times, посилаючись на інформацію, яку українські спецслужби отримали, зокрема, завдяки перехопленим розмовам представників Кремля.

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"Він сказав, що тепер ніяких правил немає", — заявив Зеленський, описуючи отримані українською розвідкою дані.

За словами президента, цей наказ збігся з активізацією російських повітряних атак на Київ. Серед об’єктів, які зазнавали ударів, Зеленський назвав школи, лікарні та центри обробки даних. На його думку, атака на навчальний заклад демонструє, наскільки ширшим став перелік цілей, які обирають російські війська.

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення основними цілями РФ були передусім енергетичні та військові об’єкти. Україна, за його словами, відповідала ударами по аналогічних цілях. Нині ж характер російських атак, як стверджує президент, змінився.

Зокрема, російські безпілотники атакують не лише цивільних у прифронтових регіонах, а й школи, комунікаційні вузли та дата-центри. Зеленський вважає, що таким чином Москва прагне не тільки завдати матеріальної шкоди, а й чинити психологічний тиск на населення, змушуючи людей постійно жити в умовах страху через безперервні обстріли.

У Кремлі ці звинувачення заперечують. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що російські військові не атакують школи та лікарні. Водночас Financial Times повідомило про відеоматеріали із соцмереж, автентичність яких видання підтвердило, а також про уламки безпілотника, знайдені після удару по київській школі. На них, за даними журналістів, були російські маркування та написи, а окремі деталі мали російське виробництво.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росії не потрібно докладати значних зусиль для розхитування ситуації в Україні, оскільки внутрішня політична криза вже створює для цього сприятливе підґрунтя.