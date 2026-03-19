Трамп готується знову підставити Україну: озвучено тривожну заяву про переговори з РФ

Тристоронній переговорний формат за участі України, Росії та США поступово втрачає актуальність, оскільки увага світової політики зміщується до загострення ситуації на Близькому Сході. Спроба Дональда Трампа швидко завершити війну між Києвом і Москвою не дала очікуваного результату, тому тепер він змушений шукати варіанти виходу з політично складної ситуації. Політолог Олег Саакян пояснює, що для Трампа важливим було не лише досягнення домовленостей, а й формування вигідної для себе політичної позиції у разі провалу переговорів.

На думку експерта, ключовим питанням для американського політика стане визначення сторони, яку можна буде звинуватити у зриві діалогу. Саакян окреслює три ймовірні сценарії розвитку подій. Перший варіант є негативним для України: Трамп може заявити, що саме Київ не погодився на вигідні умови, тоді як Росія начебто була готова до компромісу. Хоча такий сценарій все ще можливий, його ймовірність останнім часом зменшилася.

Другий варіант виглядає більш реалістичним. У цьому випадку Трамп дистанціюється від конфлікту, пояснюючи це небажанням сторін іти на поступки. США можуть формально відійти від активної участі у переговорах, переклавши основну відповідальність на Європу. Водночас підтримка України не припиниться повністю: збережуться постачання озброєння та обмін розвідувальною інформацією на комерційних засадах, а санкційний тиск на Росію залишиться через внутрішньополітичні обмеження у США.

Третій сценарій є найбільш сприятливим для України, але малоймовірним. Він передбачає жорсткішу позицію Вашингтона щодо Росії, зокрема посилення санкцій та публічне визнання її небажання йти на компроміс. Такий підхід міг би стати елементом передвиборчої стратегії Трампа, однак експерт вважає, що США радше намагатимуться зменшити власну відповідальність і відійти від активної ролі у переговорному процесі.

