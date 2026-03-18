Сі цинічно війну в Україні: розкрито шокуючий задум Китаю
НОВИНИ

Сі цинічно війну в Україні: розкрито шокуючий задум Китаю

Роман Світан переконаний, що Китай зараз сприймає Росію лише як витратний ресурс

18 березня 2026, 17:15
Клименко Елена

Військовий експерт, полковник запасу Збройних Сил України та льотчик-інструктор винищувальної авіації Роман Світан висловив власну позицію щодо впливу усунення Росії з Ірану та Венесуели на стан кремлівського режиму. На його думку, поширена думка про те, що це послаблює РФ, є хибною.

Фото: з відкритих джерел

"Насправді Росії стало легше. Ці країни та їхні режими були для Москви певним тягарем, обтяжували її. Іран та Венесуела примушували РФ витрачати ресурси і втручатися в регіональні процеси на Близькому Сході. Зараз же, коли ці механізми зникли, Кремль отримує економічну вигоду, адже більше не доводиться витрачати кошти на підтримку цих країн", – пояснив Світан у коментарі виданню "Главред".

Експерт також зауважив, що для Росії сьогодні більш вигідно перебувати у ролі залежної від Китаю країни, так званої "присоски". За його словами, Пекін сприймає Москву як витратний ресурс: це дає Китаю можливість дешевше купу вати російські енергоносії та продавати власну продукцію на російському ринку.

"Водночас для Китаю РФ залишається певним обтяженням, але економічно це вигідно. Загалом Москва сьогодні позбавляється трьох проблемних напрямів: Венесуели, Ірану і, можливо, у майбутньому — Куби. Це дозволяє Путіну розміняти складні зовнішньополітичні питання на отримання прибутку через агресію проти України", – підкреслив Світан. 

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Мадриді заявив, що Україна не може мати жодного позитивного ставлення до режиму Ірану. За його словами, саме Тегеран допомагав Росії вбивати українців, навчаючи використовувати ударні дрони "Шахед". Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна намагалася налагодити контакти з іранською владою, щоб домогтися припинення постачання озброєння до Росії, проте ці спроби не дали результату.



Джерело: https://glavred.net/world/kitay-cinichno-ispolzuet-rf-v-voyne-s-ukrainoy-raskryt-nastoyashchiy-zamysel-pekina-10749779.html
